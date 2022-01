Máme právníky připravené podávat žaloby, říká signatářka petice proti očkování

Kolik lidí v současné chvíli petici podepsalo?

Naši petici za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod podepsalo už více než 7 400 signatářů (v oficiální pondělní tiskové zprávě Iniciativa 21 uvádí, že petici podepsalo téměř 14 tisíc lidí - pozn. red.). Iniciativa 21 usiluje o propojení různých skupin, které jsou nespokojené se způsobem řešení epidemie covid, jako jsou signatáři Deklarace IZS, Deklarace právníků, Deklarace sester či úplně první deklarace Zdravého fóra, která se nazývala Vraťme děti do škol a zemi do normálu.

Petice adresovaná ministru zdravotnictví, vládě a Parlamentu požaduje: zachování úplné dobrovolnosti očkování proti nemoci covid-19,

dodržování Listiny základních lidských práv a svobod a okamžité ukončení diskriminace společenských skupin i rozdělování společnosti,

ukončení nátlakových kampaní a vyvážené informování ve veřejnoprávních médiích.

Petice při podpisu na internetu ale podle kritiků nevyžaduje žádné potvrzení totožnosti, aby bylo možné určit, kolik ze signatářů opravdu slouží u některé ze složek integrovaného záchranného systému (IZS). Jak toto ověřujete?

Petice jsou připravené tak, aby splňovaly požadavky uvedené v petičním zákoně.

Co znamená množství signatářů označených slovem „anonymous“? Nemůže tak vzniknout problém trollů, kteří podepisují petici pořád dokola pod smyšlenými jmény?

Je pochopitelné, že někteří lidé si nepřejí být uvedeni na webových stránkách, ale jejich identita a jejich mailová adresa je k dispozici organizátorům petice. To jsou právě oni anonymní přispěvovatelé. Seznamy účastníků jsou průběžně kontrolovány autory peticí.

Pokud k povinnému očkování dojde, kolik lidí podle vašich odhadů od IZS a armády odejde? Jak to odhadujete?

Pevně věříme, že odborné podklady, které byly dodány panu ministrovi Vlastimilu Válkovi i ostatním zainteresovaným osobám, povedou ke zrušení vyhlášky. Sám pan ministr Válek ve své předvolební kampani podporoval uznání protilátek a imunity získané proděláním infekce.

Všichni si pamatujeme jeho plamenná slova v Poslanecké sněmovně. Mnoho z nás mu uvěřilo a dali mu ve volbách svůj hlas. Zrušení povinného očkovaní podporují také senátoři, kteří podali stížnost k Ústavnímu soudu. Věříme tedy, že pan ministr Válek zasáhne co nejdříve a zabrání tomu, aby došlo k odchodům zaměstnanců.

Způsobil by takový odliv nějaké zásadnější problémy? Nebo by to bylo zvládnutelné?

Jak ve zdravotnictví, tak u policie dlouhodobě řešíme nedostatek zaměstnanců. Proto odchod každého zkušeného odborníka je problém pro dané pracoviště. Vedoucí nechtějí přicházet o své kvalifikované zaměstnance a už vůbec ne o ty, kteří nejsou očkovaní, protože již jsou imunní po prodělaném onemocnění.

Tito lidé patří mezi prokazatelně bezpečné členy týmu a oproti svým očkovaným kolegům měli jen tu smůlu, že onemocnění chytili v době, kdy očkování nebylo k dispozici. A my se jich budeme zbavovat? Když současně covidem onemocní většina jejich kolegů, kteří jsou očkováni a jejichž imunita na omikron nestačí? Je to naprosto absurdní situace hodná Švejka.

Nyní se musíme postavit na jejich obranu my

Víte, kolik členů již odešlo kvůli tlaku na očkování, jak zmiňujete v tiskové zprávě?

Píše nám mnoho lidí, kteří už změnili svou profesi, protože na původním pracovišti byl tlak na neočkované takový, že prostě šli jinam. Ten frontální útok však začal až dnes. Tisíce vojáků a studentů zdravotních škol obdrželo informaci, že pokud se nepodrobí očkování, bude ukončen jejich služební poměr, respektive jejich studium.

Reakci jak pana premiéra Fialy, který oznámil, že „vojáky s paní ministryní obrany neřešil“, tak pana ministra zdravotnictví Válka, který řekl, že „vyhlášku přehodnotí v polovině února“, což je samozřejmě pro všechny tyto profese a studenty fatálně pozdě, považujeme za zcela alibistickou a s ohledem na to, že se jedná o vojáky a příslušníky IZS za krajně neuctivou.

Ti lidé jsou zoufalí a žijí v naprosté nejistotě o své budoucnosti. Pokud vyhláška nebude zrušena v nejbližších týdnech, dojde k masivnímu odchodu lidí z těchto složek a studijních oborů. Jedná se o zcela nezodpovědný hazard s páteřním systémem chodu tohoto státu. Proto uděláme vše, co je v našich silách, abychom dosáhli zrušení této nesmyslné vyhlášky a abychom společně zabránili obrovské vlně těchto odchodů.

Je možné, že to skončí podobně jako například ve Francii, kde je také povinné očkování a ve finále tolik lidí neodešlo?

Vyhláška o povinném očkování proti covidu-19 nemá právní ani medicínské opodstatnění. Očkování nebrání přenosu infekce. Očkovaní lidé mohou onemocnět a mohou nakazit jiné osoby ve svém okolí. Člověk, který prodělal covid již imunitu má a nepotřebuje ji posilovat očkováním.

Nyní podávané tři dávky očkování mohou u vnímavých osob vyvolat nežádoucí účinky. Proto lidé, kteří covid prodělali, očkování právem odmítají. Proto jsou rozhodnuti odejít, pokud nebude vyhláška zrušena. A již nyní říká mnoho dvakrát očkovaných lidí, že třetí dávku nechtějí, takže problém se bude prohlubovat. Nejde tedy ani tak o to kolik, ale kdy.

Pokud vaší výzvu ministerstvo zdravotnictví nevyslyší, jaké jsou další plány?

Pevně věřím tomu, že odborné podklady, které pan ministr obdržel, a hlasitý nesouhlas mnoha lidí povedou k tomu, že vyhláška bude zrušena. Pokud nikoliv, tak naši aktivitu ještě více zintenzivníme. Vojáci a příslušníci IZS, lékaři, zdravotní sestry pro nás všechny odvádějí každý den neuvěřitelně náročnou službu a často i nasazují pro naši ochranu své životy.

Cítíme jako svou povinnost, abychom se nyní postavili pro změnu na jejich obranu my. Máme týmy právníků, které už jsou připravené podávat žaloby zpochybňující platnost rozvázání pracovního či služebního poměru, či nedobrovolného ukončení studia. Nicméně my stále ještě věříme, že to nebude třeba a že i v naší vládě jednou pro změnu zvítězí zdravý rozum.