Lidé si doma krátí čas zvířaty z útulků. Ty se bojí navrátilců po pandemii

Během pandemie přibývá na sociálních sítích čím dál více příspěvků od lidí, kteří se chlubí novým mazlíčkem. Toho si často pořídili na ukrácení dlouhé chvíle během home office nebo kvůli nudě při dlouhotrvajícím lockdownu. Ve velké části případů jsou to zároveň tací, kteří se jinak běžně chlubí fotkami z cest nebo z kaváren či barů. Tedy z míst, kam si psa běžně nevezmou.

I proto se útulky připravují na to, že po návratu k běžnému životu opuštěných zvířat přibude. Zároveň společně s chovatelskými stanicemi potvrzují enormní zájem o zvířata.

Mezi nimi například spolek Dočasky De De, který poskytuje azyl týraným a opuštěným psům za pomoci dočaskářů, tedy lidí, kteří se o psa na přechodnou dobu starají a pomáhají mu se socializovat.

Největší zájem je podle jeho zakladatelky Dity Pullmannové o štěňata, mladé psy a fenky menších velikostí.

„Lidé jsou doma, chtějí chodit ven, starat se o psa, chtějí je pořizovat často hlavně kvůli dětem, které jsou doma a nudí se,“ popsala s tím, že na homeoffice mají na psa čas, ale často také jen díky tomu. Až se vrátí do práce, zjistí, že péče o zvíře neustává, když se jim to nehodí.



„Už teď se k nám dostávají odrostlá štěňata od lidí, kteří si je neuváženě pořídili nebo koupili na inzerát,“ podotýká Pullmannová s tím, že se snaží zájemce selektovat.

„Rozebíráme pozdější situaci, kdy lidé nastoupí zpět do zaměstnání - co budou dělat, až pes bude celé dny štěkat, ničit věci, nudit se doma, zkrátka až nastane problém,“ dodává.

Větší zájem o adopce i nerozvážných zájemců eviduje také spolek Dočasky, který kromě adopcí rovněž zajišťuje přechodný domov zvířatům. „Naši adoptivní rodičové jsou proto pečlivě vybraní, aby se u nich toto riziko snížilo na minimum,“ podotkla za spolek Andrea Černá.

„Všechno zlé je pro něco dobré, a to platí i o koronavirové pandemii. Lidé jsou doma a najednou jim začne něco scházet. Pak přicházejí za námi,“ míní provozovatelka městského útulku v Ostravě Hana Šimková. I ona potvrzuje, že největší poptávka je po malých psech.



„Není se ale čeho bát ani u těch větších. Adopce je zdarma, a když si psa vezmete do náhradní péče, máte čtyři měsíce na to, abyste ho mohli bez problémů vrátit. Psi jsou čipovaní, kastrovaní a jediné, s čím musíte souhlasit, je, že ho nedáte někomu jinému a že dovolíte, abychom vás mohli navštívit a zkontrolovat, jak se u vás pejsek má,“ upřesnila podmínky.

Stejný zájem jako před pandemií je naproti tomu v útulku Městské policie Praha v Tróji. „Zvíře se neonosí jako boty, aby se pak vyhodilo, ale je to závazek na mnoho let,“ podotkl k tomu za útulek Bronislav Mazáč.

S větším nárůstem opuštěných zvířat po pandemii však počítají všechny organizace.



Množírny mají žně

Současné enormní zvýšení poptávky podle Pullmannové nahrává množírnám, kteří nyní mají žně. „Nebo i chovatelům, kteří prodávají bezpapírová štěňata za cenu papírových,“ dodává s tím, že v pochybných inzercích došlo ke zvýšení ceny.

„Pro množírny je situace úžasná. Mohou chrlit spousty zvířat, a vždycky se najde někdo, kdo po něm tak touží, že nechce čekat,“ uvedla Ivana Mrázová, která vede chovatelskou stanici koček Laureen Cherie CZ. Nedočkavý zájemce se však často promění v rozčarovaného majitele, který zjistí, že na zvíře nemá čas, a odloží ho.



„Už dva roky během školy jsem přemýšlela, že si pořídím čivavu s průkazem původu. Během pandemie na to byl ideální čas, ale velká část chovatelských stanic mi řekla, že mají štěňata zamluvená třeba na dva vrhy dopředu,“ popsala čerstvá absolventka Kamila z Prahy.

Dodala, že ve skupinách sdružujících chovatele a majitele psů se to pochybnými nabídkami jen hemží a často je těžké je rozeznat od těch skutečně kvalitních. „Pokud člověk kouká jen na peníze, aby bylo štěně co nejlacinější, může se strašně snadno nachytat,“ míní.



Nevídaný zájem hlásí i chovatelské stanice

Také chovatelské stanice, které prodávají zvířata „s papíry“, zaznamenaly za poslední rok extrémní poptávku po štěňatech i koťatech. Někteří chovatelé hovoří o pětinásobném i vyšším nárůstu zájemců. „Kdybych měla v jednom vrhu sto štěňat, udala bych je,“ řekla Helena Pešatová, která přes 37 let chová francouzské buldočky. Tvrdí, že takový zájem o štěňata, jaký je nyní, ještě nezažila.



„Zatímco dříve se ozval zájemce jednou za týden, dnes jich volá několik denně,“ uvedla majitelka chovatelské stanice koček Pink Berry, která si nepřála být jmenována. Zájem o zvířata se podle ní zvýšil již během prvních měsíců pandemie a od té doby přetrvává. Zaznamenala také výrazně vyšší počet zájemců, kteří zvíře ještě nikdy neměli.



Podobné výpovědi získala redakce iDNES.cz od všech chovatelů, které oslovila. Všichni však druhým dechem dodávají, že si pečlivě vybírají, komu psa či kočku prodají. Díky tomu se jim nestane, že by poté zvíře majitel vracel, nebo hůře, někam by ho „pohodil“.

„Pečlivě si vybírám, komu koťata prodám. Proto se mi neděje, že by mi je lidé vraceli. Stalo se to pouze jednou, protože si nesedlo se zvířetem, které doma majitelé již měli. A to jsem je k vrácení kotěte ještě musela přemluvit já,“ dodala Mrázová.



Právě pečlivé prověřování zájemců je podle chovatelů nejlepší cesta, jak předejít tomu, že budou zvířata v končit v adoptivních centrech či útulcích. „Manžel si ze mě dělá legraci, že za chvíli budu chtít po zájemcích vědět i číslo podprsenky,“ řekla s úsměvem chovatelka buldočků Helena Pešatová. „Pořádně si prověřuji, proč toho psa chtějí. Dnes chce každý buldočka, ale málokdo o tom plemeni něco ví. Jsem přísná a bojím se,“ dodala.

