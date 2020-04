Zájem o psy a kočky z útulků v době nouzového stavu enormně vzrostl

„Co se týče počtu adopcí, tak to je splněný sen. A co peněz, tak noční můra,“ potvrdila předsedkyně Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat Barbora Tocauerová.

Spolek nefunguje jako klasický útulek. Má síť pečovatelů, kteří se starají o nalezené psy a kočky, a to do doby, než zvířata získají nový domov. „Moc si cením toho, že žádný z pěstounů neřekl, že nechce, aby mu tam nyní někdo chodil pro pejska. Pochopitelně dodržujeme všechna ochranná nařízení,“ podotkla Tocauerová.

Současný zájem lidí o psa nebo kočku označuje za enormní. „Za duben jsme umístili k novým pánům už dvacet psů. Přitom obvykle udáme tak pět měsíčně. O kočky je také obrovský zájem. Lidé a děti jsou doma a potřebují nějakého společníka a zábavu,“ konstatovala předsedkyně spolku.

Obává se však, aby návrat dětí do škol a dospělých do zaměstnání současně neznamenal návrat zvířat do útulků. „Věříme, že lidé zodpovědně zvážili všechna pro a proti.“

Odchytů „útěkářů“ je mnohem méně

Naopak při zmínce o financování má spolek velké trable. Do sbírky na vytvoření kočičího útulku se příliv peněz rapidně snížil, firmy i lidé mají starosti sami se sebou. „Navíc byla vyhlášena mimořádná opatření těsně předtím, než jsme měli dva dobročinné plesy. Takže příjem žádný, ale veterinární faktury a další náklady platit musíme,“ posteskla si.

Psí útulek v Havířově má zavřeno, ale vedoucí Dagmar Poláková doufá, že se to brzy změní. „Pak okamžitě dáme veřejnosti vědět, že jsou adopce možné,“ poznamenala. Současný mimořádný stav se projevil i na mnohem nižším počtu odchycených psů. „To si vysvětlujeme tím, že si je lidé, když zůstávají doma, lépe hlídají,“ nastínila Poláková.

Dodala, že v útulku dodržují veškerá opatření, přitom pokračují i ve venčení psů, což v minulosti hojně dělali dobrovolníci. Nyní to musejí zvládat sami pracovníci.