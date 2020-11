Lidé si kvůli pandemii pořizují víc psů z útulku, nechtějí být sami

Psí útulek Bety v Ostrově u Karlových Varů se přestěhoval do nového. Stavba přízemního objektu se sedlovou střechou v Moříčovské ulici přišla na tři a půl milionu korun a vyšperkované tu mají i kotce.

„Povrchy stěn v prostorách s kotci, ale i v přípravně, kuchyni nebo ošetřovně jsou obloženy keramickým obkladem do výšky dvou metrů,“ upřesnila investiční referentka Městského úřadu Ostrov Eva Holá, jak to v novém útulku vypadá.

„Protiepidemická opatření nedovolují v současné době den otevřených dveří, ale snad se povede před Vánocemi, aby se mohli přijít lidé podívat,“ uvedla provozovatelka městského útulku Hana Šimková. Že si ale budou moci všichni zájemci některého ze psů adoptovat, to slíbit nemůže. „Momentálně máme pejsků málo, hlavně těch malých, o které je vždycky největší zájem,“ vysvětlila.



Potřebujeme hlavně deky

Jen v tomto roce už se útulek stačil postarat o osmdesát psů. Většina z nich se ale rychle vrací domů, protože si pro ně přijdou jejich majitelé. „Pes proběhne brankou nebo se podhrabe, je odchycen a dostane se k nám. Obvykle si tu pobude sotva pár hodin nebo den, než si ho lidé vyzvednou,“ popsala běžnou praxi v městském útulku Hana Šimková.

Psů, ke kterým se nikdo nehlásí, má ostrovský útulek momentálně šestadvacet, i když by se jich sem vešel až trojnásobek. „Všechno zlé je pro něco dobré, a to platí i o koronavirové pandemii. Lidé jsou doma a najednou jim začne něco scházet. Pak přicházejí za námi,“ vysvětlila provozovatelka s tím, že největší poptávka je právě po malých psech.

„Není se ale čeho bát ani u těch větších. Adopce je zdarma, a když si psa vezmete do náhradní péče, máte čtyři měsíce na to, abyste ho mohli bez problémů vrátit. Psi jsou čipovaní, kastrovaní a jediné, s čím musíte souhlasit, je, že ho nedáte někomu jinému a že dovolíte, abychom vás mohli navštívit a zkontrolovat, jak se u vás pejsek má,“ upřesnila podmínky adopce Hana Šimková.

Jako jeden z mála v regionu nabízí ostrovský městský útulek i službu, za kterou bývají obvykle vděční pozůstalí. „Když zemře majitel a nemá se kdo o psa postarat, vezmeme si ho. Rodina zaplatí za malého psa do dvaceti kil jednorázový poplatek tři tisíce, za většího čtyři. To platí i v případě, že se třeba u dítěte objeví alergie a pes už nemůže zůstat v bytě,“ dodala Šimková.

Teď by přivítala, aby lidé donesli psům deky. „Těch je u nás opravdu nedostatek a na zimu je budou pejskové potřebovat,“ vysvětlila. Kvůli koronavirovým opatřením však zároveň upozornila na to, aby návštěvníci nejdříve zavolali a objednali se, do útulku totiž mohou jen ve dvou a zbytečně by museli čekat ve frontě.

Petr Prokeš ze Záchranné a odchytové služby pro zvířata v Karlových Varech potvrzuje, že zájem o psí adopce stoupl i v jeho zařízení řádově o desítky procent. „Uvidíme, co to ale udělá, až se lidi opět začnou z režimu home office vracet do práce. Doufám, že budou mít na své nové přátele ještě pořád dost času,“ upozornil.

Covidová koťata

Plné ruce práce ale má teď na podzim s kočkami. „Právě je jejich čas, k odchytům jezdívám skoro denně. Kéž by bylo víc lidí, kterým není líto utratit pár stovek za kastraci, abychom se pak nemuseli starat o tolik opuštěných zvířat,“ posteskl si.

Hana Šimková, která je zároveň předsedkyní spolku Ostrovský Macík, je přesvědčená, že situace je horší než v jiných letech a že za to může první vlna pandemie. „Lidé se na jaře báli jít nejen k doktorům, ale i k veterinářům. Kastraci svých koček odkládali, až to dopadlo tak, že jsme jen za poslední dva měsíce přijali tady u nás v Macíku přes třicet koček,“ uvedla Hana Šimková.

Podle ní se lidé zvířat zbavují různě a mnohdy dost drasticky: „Pět koťat jsme třeba našli v igelitové tašce zavěšené na plotě. Skoro se udusila.“ V tuto chvíli jsou všechny kočky v Macíku očkované, odčervené a připravené k adopci. Nejmladším jedincům jsou tři měsíce, nejstarší kočce půl roku.

O devadesát koček se momentálně stará také Alexandra Jančová a její spolek Konec toulání v Kraslicích. „Dělám to už deset let a moc bych si přála, aby byli lidé zodpovědnější a na kastrace svých koček nezapomínali. Situace totiž začíná být kritická,“ uvedla.