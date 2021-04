Lidé během pandemie touží po psích společnících, útulky se vyprazdňují

Ještě před rokem se ve zlínském útulku na Vršavě starali o zhruba osmdesát psů. V těchto dnech jich tu mají zhruba padesát.

„Oproti normálu je pokles asi o třetinu,“ potvrzuje vedoucí útulku Eva Poiselová.

V poslední době je to trend. Útulky se vyprazdňují především v souvislosti s pandemií. I vzhledem k tomu, že většina jiných aktivit je zakázána, se čím dál víc lidí rozhodne pořídit si domácího mazlíčka

„Lidé jsou doma, mají více času a chtějí chodit ven. Pořídit si společníka jim v tuto chvíli přijde vhod,“ zamýšlí se Poiselová.

V poslední době se také významně snížil počet případů zaběhnutých psů, které do útulku vozí městská policie.

Zvířat by v útulku bylo možná ještě méně, ale zůstávají tam především psi velkých plemen, mnohdy s problémovým chováním. Na jejich výchovu si mnoho lidí netroufne a zaměstnanci útulku to ani začínajícím chovatelům nedoporučují.

Vliv má čipování i pandemická situace

Ve Zlíně naopak neregistrují vyšší zájem o kočky. Těch je na Vršavě okolo dvaceti, což je sice méně než obvykle, ale je to dáno roční dobou.

„Jakmile začnou mít v květnu koťata, počet vyskočí. Ale to je běžný jev,“ upozornila Poiselová.

Podobná situace je i v dalších útulcích ve Zlínském kraji. Například ve Valašském Meziříčí mají kapacitu 25 zvířat, během března tam však měli pouhých pět psů. Z toho k adopci byli určeni pouze dva.

„V posledních měsících se daří psy nejen vracet původním majitelům, ale zájem je také o adopce. Výrazný podíl na tom má čipování a současná doba, která čtyřnohým mazlíčkům přeje,“ zmínil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Projevit se mohla i podpora radnice, která od loňska podporuje adopce slevou na poplatku na psa.

Není příliš co nabízet, hlásí kroměřížský útulek

Větší zájem o psy registrují také v Městském útulku pro psy Čápka v Kroměříži.

„Zájem je momentálně všeobecný. Naopak je velmi malý příjem v porovnání s předchozími roky, takže vlastně ani není co nabízet,“ přiblížil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Útulek aktuálně obývá třináct psů. „To je vzhledem ke kapacitě a průměru předchozích let opravdu málo, ale pro samotný útulek je to dobře,“ uvedl mluvčí.

Mírná obava panuje z toho, co se stane po rozvolnění. Hrozí totiž, že jakmile začnou lidé chodit do práce a děti do škol, na aktivity se zvířaty jim zůstane méně času a začnou psy do útulků vracet. Za poslední dobu se také zvýšil počet odevzdaných pejsků po zemřelých majitelích.

„Nevíme, zda jde o úmrtí v souvislosti s covidem, ale v této oblasti pozorujeme nárůst,“ řekla Poiselová.

Venčit lidé nemohou, pomáhají dobrovolníci

Aktuálně platí, že útulky kvůli vládním opatřením neumožňují vycházky se zvířaty. Ve Zlíně proto na venčení využívají skupinu dobrovolníků.

„Už loni byl mezi veřejností o venčení veliký zájem, každý víkend chodilo třeba padesát lidí. Za současné situace by to nešlo,“ připomněla Poiselová. Se zájemci o zvířata jsou tak v kontaktu především přes webové stránky či Facebook.

„Online komunikaci jsme posílili. Ale nebráníme se ani osobním schůzkám, pokud jde o zájemce, kteří už si psa na internetu vybrali a chtějí si jej prohlédnout,“ poznamenala vedoucí zlínského útulku. „Snažíme se vyjít vstříc, abychom pejskům našli nový domov.“

Útulek umožňuje pro zájemce i takzvanou virtuální adopci. Lidé si mohou vybrat na webu pejska, kterého chtějí podporovat. Tomu pak posílají částku, kterou si sami určí a použije se například na nákup granulí. V současnosti je to pro útulek významná pomoc.