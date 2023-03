Rok bydlí uprchlíci na letišti. Zimu jsme zvládli, nic nám nechybí, říkají

Redaktorka iDNES.cz uprchlíky navštívila loni poté, co se do městečka nastěhovali. Nyní se do areálu Rock for People zhruba po roce vrátila. V úterý okolo poledne je většina obyvatel městečka v práci a děti ve škole. Ostatní, kteří se zde zrovna nachází, se do práce chystají.

Ač je městečko vytvořeno z kontejnerů, uprchlíkům tady nic nechybí. K dispozici mají samostatné pokoje, potažmo buňky, společenskou místnost, sprchu i kuchyň. Při příchodu redaktorky v ní zrovna úřaduje paní Natálie, která tu bydlí od samého začátku, co utekla do Česka.

„Najít práci nebylo moc těžký“

„Zpočátku najít práci nebylo moc těžký, práce byla,“ říká paní Natálie vcelku dobrou češtinou. Jiné bydlení zatím podle svých slov nehledá. „Chtěla bych tady zůstat. Nájem neplatíme, Hradec se mi líbí, je tady dobře,“ vypráví s tím, že se chce zřejmě vrátit na Ukrajinu.

„Mám doma manžela, chtěla bych se vrátit. Chtěla bych k manželovi,“ přiznává paní Natálie, která pochází z města Dnipro.

„Mám tady ještě syna, který chodí na obchodní akademii. Myslím si, že tady bude chtít zůstat a studovat vysokou školu. Popravdě ještě nevím, jak to bude, jestli se vrátíme na Ukrajinu, nebo manžel přijede sem,“ vysvětluje dále. Ve volném čase si paní Natálie krátí čas plaváním či procházkami do lesa.

Rok utekl rychle

„Rok utekl rychle. Myslím, že to bylo i tím, že mám práci. Syn je spokojený,“ dodává ke svému pobytu v městečku.

Rozhovoru z chodby současně přihlíží kocour, kterého si uprchlíci dovezli. Současně s ním do kuchyně pokukuje usměvavá paní Ludmila, která rovněž v městečku žije rok. Tedy po celou dobu, co utekla před válkou do Česka.

„Zima tady byla dobrá. V buňkách bylo teplo, bylo tady dobře. Nebylo to náročné,“ vypráví žena, která chodí odpoledne pracovat do školy. „Za chvilku zrovna jdu do práce,“ říká s tím, že v Česku má také syna, který chodí do druhé třídy.

„Zatím si bydlení nehledám, chci tady zůstat,“ přiznává, když v tom ukazuje do kuchyně. „Sami si nakupujeme, vaříme či uklízíme. Máme tady i pračku a sušičku,“ říká paní Ludmila, která současně dodává, že se ji v Česku líbí: „Jsem tady spokojená. Pokud na Ukrajině bude všechno v pořádku, tak se ale chci vrátit. Mám tam ještě starší dceru.“

Spotřeba energií stoupla o sto procent

Podle Alice Štětkové, která má na starost chod areálu, žije většina obyvatel v městečku od jeho vzniku. „Nově tu jsou dva starší lidé, kteří přišli loni v listopadu. Všichni tu pobývají dlouhodobě,“ přibližuje současný stav s tím, že uprchlíci za bydlení nic neplatí.

„Dostáváme příspěvek od státu a zbytek dotujeme my. Spotřeba energií v zimě stoupla o sto procent, k tomu ještě zdražily. Dřív jsme za energie platili 68 tisíc, teď asi 150,“ vysvětluje Štětková, která současně přiznává, že ze začátku uprchlíkům pomáhali i různými věcmi.

„Nyní jsou ale samostatní. Do začátku dostávali jídlo a vybavení, pak si začali shánět práci a začali dostávat příspěvek od státu,“ podotýká. Ubytování bude areál podle jejích slov nabízet, dokud to bude potřeba.

V loňském roce se někteří uprchlíci dokonce zapojili do pomoci při přípravě hudebního festivalu Rock for People. Letos se festival koná od 8. do 11. června. „Chceme jim zkusit nabídnout zase brigádu. Ještě jsem je neoslovila, ale chtěla bych je začlenit, zapojit je třeba do úklidu,“ říká Štětková a současně dodává:

„Není s nimi absolutní problém. Jsou to lidi, kteří jsou pokorní. Váží si toho, co tady mají. Dokonce slavili naše Vánoce, měli stromeček. Pak slavili ještě svoje. Je tam fakt pokora, za mě to jsou dobří lidé,“ uzavírá Štětková.