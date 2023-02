Strasti s hledáním bydlení. Uprchlíci se místo na KACPU spoléhají na známé

V pátek to bude již rok, kdy vpadla ruská armáda na Ukrajinu, což do několika týdnů způsobilo jednu z největších migračních krizí v novodobé historii Evropy. O dočasnou ochranu v Česku požádalo během roku zhruba půl milionu uprchlíků. Někteří se již vrátili zpět do vlasti, jiní se stále snaží najít bydlení, aby nemuseli zůstávat v provizorních domovech.

„Jsme rodina z Ukrajiny, maminka a dvě děti. Hledáme bydlení zdarma přes KACPU. Nejlépe Zlínský kraj, budu vděčná za každou pomoc,“ stojí v jedné z mnoha poptávek ve skupině na sociální síti, kde si uprchlíci dávají tipy na možnosti bydlení.

Údajně je nikdo nechce ubytovat

Na redakci iDNES.cz se obrátila i čtenářka Renata, která žije sama s malým dítětem v domě v obci na Kladensku. Polovinu domu má upravenou na krátkodobé pronájmy, které jsou pro ni důležitým zdrojem příjmu. I přesto loni v prvních měsících války ubytovala uprchlíky z Ukrajiny. Jednalo se o rodinu se třemi dětmi.

„Bylo to velmi nouzově dohodnuté, protože byli vytlačeni tady z nedalekého kempu, protože v něm nebylo vytápění. Na zimu si muselo několik rodin hledat narychlo ubytování,“ říká Renata, která se s rodinou dohodla na bydlení do konce letošního února.

Jenže teď nastal problém, rodina neměla kam jít, původní bydlení pro uprchlíky totiž bylo kompletně zrušeno. Hostitelka nechtěla rodinu vyhodit na ulici, a tak se snažila aktivně najít řešení. Hledala na internetu, obvolávala instituce, které zajišťovaly ubytování Ukrajinců, ale mnohdy narážela na překážky.

„Asi před měsícem jsem začala shánět, kam by mohly jít. Jedná se o maminku a dvě hodně malé děti, zhruba dva a čtyři roky a patnáctiletou dceru, která se pravděpodobně tady dostane na střední školu a chce tady zůstat,“ přibližuje paní Renata s tím, že původně v Česku byl s rodinou ještě otec, který byl námořníkem v Oděse. Po zhruba dva a půl měsících se ale vrátil zpět na Ukrajinu.

„Nyní tedy pro maminku a děti sháním nové bydlení. Když jsem s nimi mluvila, asi před dvěma týdny, tak mi říkaly, že si shání regulérně byt. S tím, že by jim stačilo 1kk, ale údajně je nikdo nechce ubytovat. Hlavní důvod mi uvedly, že mají malé děti,“ popisuje paní Renata, která se nakonec společně s nimi do hledání bydlení také pustila.

Na začátek zkusila projít weby, které před rokem právě uprchlíkům s hledáním bydlení pomáhaly. Weby stále fungují jenže podle paní Renaty je problém v tom, že čísla a informace na nich jsou zastaralé.

Co bylo před rokem dostupné, teď není

„Třeba když jsem volala na některá uvedená čísla, tak jsem se několik dní nedovolala. Byly tam přitom informace v češtině i ukrajinštině. Nedostala jsem se ale nikam, tak jsem si začala googlit krajské asistenční centrum pro uprchlíky (KACPU) pro Středočeský kraj,“ přidává zkušenost s tím, že nakonec byla odkázána na asistenční centrum v Příbrami.

„Dovolala jsem se na telefonní číslo, které bylo k Příbrami uvedené. Tam to ale vzala nějaká úřednice a řekla mi, že už to dávno neexistuje. Ještě byla tak hodná, že mi dohledala některé informace,“ komentuje.

„Centra, která jsou vypsaná na různých webech, mi přijdou, že většinou dávají pomoc, která se týká jen víz, ale nikoliv ubytování,“ podotýká. Podle jejích slov očekávala, že například pro rodinu sežene nějaké nouzové bydlení v penzionu či od státu.

„Ale to jsem vůbec nenašla. Možná nejsem zdatná v dohledávání informací, ale zdá se mi, že to, co před rokem bylo hezky dostupné, je teď těžké dohledat. Sehnat byt v rámci státní podpory pro zranitelnou část ukrajinských migrantů je podle mě hrozně obtížné,“ dodává s již patrnou zoufalostí.

Redakce iDNES.cz oslovila Středočeský kraj s dotazem, zda krajská asistenční centra jsou stále v provozu. Současně upozornila na případ paní Renaty. Mluvčí Středočeského kraje David Šíma uvedl, že stále platí, že uprchlíci najdou potřebné služby včetně agendy ubytování na pěti pracovištích ve Středočeském kraji, a to v Benešově, Kladně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami.

Centra fungují většinou tři dny v týdnu

„Konkrétně se jedná o pracoviště cizinecké policie a odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra (OAMP), kam se mohou uprchlíci dostavit v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin,“ doplnil Šíma. Ohledně problému paní Renaty podotkl, že pokud má ubytovací zařízení, kde osoby ubytovává a má s krajem uzavřenou smlouvu, je možné kontaktovat informační linku Středočeského kraje ke kompenzačním příspěvkům pro ubytovatele.

Po několika dnech se redakce s paní Renatou opět spojila, zda se již podařilo bydlení pro rodinu najít. Nakonec přišla dobrá zpráva, maminka s dětmi sehnala bydlení přes své známé, KACPU však příliš v tomto případu nepomohlo.

Redakce iDNES.cz oslovila v minulém týdnu všechny kraje, zda v současné době u nich asistenční centra fungují či například omezily provoz. Mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková sdělila, že centrum funguje již několik měsíců bez změny. Podobné odpovědi dorazily téměř ze všech krajů, které zároveň uvedly, že se s nedostatkem ubytovacích kapacit nepotýkají.

Uprchlíci z Ukrajiny stáli už brzy ráno před pražským centrem, které se opět otevřelo. (11. července 2022)

Výjimkou je Praha. „Kvůli nedostatku kapacit KACPU nezajišťuje dočasné ubytování v Praze. V Praze funguje také Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU), které je určeno lidem z Ukrajiny, kteří již mají za sebou proces udělení víza či dočasné ochrany avšak potřebují pomoc v oblastech, jako jsou bydlení, zdraví, vzdělávání nebo například ochrana dětí. Obě centra se nachází ve stejné budově na náměstí OSN ve Vysočanech,“ komentoval pro iDNES.cz mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Ve většině krajů krajské asistenční centrum funguje tři dny v týdnu. Například mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková pro iDNES.cz uvedla, že na tamní KACPU se uprchlíci obrací neustále, a to i právě kvůli bydlení. „Po celou dobu se nám daří v Jihomoravském kraji uprchlíkům nabízet ubytování v krajem zasmluvněných ubytovacích zařízeních,“ řekla Knotková.

KACPU převezme vnitro

Ministr vnitra Vít Rakušan v minulém týdnu uvedl, že činnost KACPU od 1. dubna převezme právě jeho resort. „Pro lidi, kteří k nám utíkají před válkou na Ukrajině, se nic zásadního nemění. Stále budou moci požádat o dočasnou ochranu ve všech krajích a v případech, kdy nebudou mít zajištěné ubytování, se obrátí na vyhrazená pracoviště,“ uvedl Rakušan.

Ministerstvo vnitra rovněž podle jeho slov chystá nepřetržitý provoz na třech vybraných místech, kde budou lidé bez vlastního ubytování moci přespat a vyčkat do otevření standardních pracovišť. Zde jim potom vedle vyřízení žádosti o dočasnou ochranu pomohou i s ubytováním.

Seznam všech pracovišť včetně úředních hodin a adres, kde bude od dubna možné požádat o dočasnou ochranu, vyřídit ubytování či přenocovat, bude zveřejněn na webu ministerstva vnitra v průběhu měsíce března.