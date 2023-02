Při žádosti uprchlíků o dávku se bude nově kontrolovat, čím disponují v Česku

Původně byla ve výši 5 tisíc korun. Později byla snížena na sumu ve výši životního minima.

Výše životního minima:

Pro jednotlivce 4860 Kč

Pro nezaopatřené dítě ve věku

do 6 let - 2480 Kč

6 až 15 let - 3050 Kč

15 až 26 let - 3490 Kč

Nově po 150 dnech ve výši existenčního minima, nemá-li osoba objektivní překážky pro zapojení na trh práce, tedy není ve věku do 18 let nebo nad 65 let nebo nestuduje do 26 let věku nebo není ta osoba těhotná či zdravotně postižená nebo nepečuje o dítě do šesti let nebo o osobu se zdravotním postižením.

Výše existenčního minima 3130 Kč