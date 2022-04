Je tu pomalá wi-fi, ale máme práci, říkají uprchlíci z festivalového městečka

V několika obytných buňkách na letišti v Hradci Králové se ukrajinští uprchlíci snaží znovu žít běžný život. Před několika týdny přitom utekli před válkou. Redaktorka iDNES.cz za nimi vyrazila, byť mluvit s nimi není příliš jednoduché. Ráno většina zdejších obyvatel odchází do práce či řešit „papíry“ na různé úřady a do bank.

Redaktorka iDNES.cz městečko, kde za pár měsíců vypukne hudební festival Rock for People, navštívila již v jeho samotných přípravách. Ředitel festival Michal Thomes tehdy zdůraznil, že bude fungovat i v době konání festivalu.

„Buď se jeho obyvatelé stanou návštěvníky festivalu, nebo když budou chtít, jsme připraveni nabídnout jim práci na přípravách i během něj,“ uvedl tehdy Thomes.

Nyní už zde našlo útočiště několik desítek válečných uprchlíků, a to včetně dětí a seniorů. Městečko je připraveno nabídnout střechu nad hlavou až 40 lidem.

Desetiletý Dimi například při příchodu brázdí letištní pole na kole, i když zrovna ve čtvrtek fouká silný vítr. „Počkej...,“ vyhrkne na redaktorku při příchodu a běží pro péřovou bundu do jedné z obytných buněk. Přitom ťuká na další „spolubydlící“.

Chovají se k nám tady velmi dobře

Mezitím přichází paní Iljina, která poukazuje na fakt, že značná část obyvatel městečka je právě v centru Hradce Králové na jazykových kurzech češtiny.

„Chovají se k nám tady velmi dobře. V pokojích máme topení. Je tady akorát pomalejší internet. Když voláme domů, tak spojení moc nefunguje. Jinak lidé nám darovali oblečení, máme i jídlo,“ vypráví uprostřed městečka paní Iljina, jejíž syn zrovna odchází pracovat.

„Pomáhá tady v areálu,“ ukazuje směrem k hangárům, kde už na něj u auta čeká šéf.

Již několik ukrajinských uprchlíků našlo azyl v areálu festivalu Rock for People na letišti v Hradci Králové. | foto: Rock for People

Iljina ve svém vyprávění stále opakuje, jak jsou uprchlíci vděční Čechům za pomoc. „Pomohli nám finančně s dokumenty i vízy a zdravotním pojištěním. Děkujeme České republice a českým lidem za to, jak nás přijali. Cítíme se tady dobře. Jsme si podobní,“ říká před oranžovými obytnými buňkami a poté opět ukazuje do dálky s tím, že je v místě i příroda.

Čas tady tráví různě, třeba ve společenské místnosti. „Přes den je většina pryč. Hledají si práci, zajišťují dokumenty, děti jsou ve školách,“ popisuje denní rytmus Iljina, která pochází z města Poltava v centrální Ukrajině.

„Město už je skoro rozbité, evakuované a všichni utekli. Přiletěly asi tři rakety, ale naši se bránili. Na Ukrajině zabíjí děti a znásilňují ženy. Putin se nezastaví před ničím,“ vzpomíná se slzami v očích Iljina, která do Čech přijela se synem. Iljin synovec zůstal doma, při vzpomínkách na něj utírá slzy.

Iljina zmiňuje, že chce také pracovat ve zdejším areálu. „Bude tady koncert (festival Rock for People pozn. red.), budu tam uklízet a pomáhat,“ plánuje Iljina, která říká, že třeba do Prahy nešla kvůli tomu, že v ní není bydlení ani práce. „Jsme velmi vděční vaší republice. Budeme žít i pracovat,“ slibuje.

Je tady pomalý internet

Mezi to skáče do řeči Dimi, který se pyšní tím, že už chodí do české školy. „Jsem tam několik dní,“ vypráví lámavě anglicky a česky, když v tom opět mizí na kole mezi buňky.

Po chvíli se opět vrací a vypráví o novém životě. „Už chodím do školy. Je tady pomalý internet, když volám na Ukrajinu. Učím se česky,“ lámavě vysvětluje s tím, že v Česku je s babičkou a mamkou.

„Jsem z města Čerkasy,“ říká a přináší karty, když v tom se připojuje Maria, která pochází od Oděsy.

„Lidé jsou tady hodní. Když jsem přijela, tak to tady pro mě bylo překvapení. Všechno jste nám dali – jídlo a všechno, co jsme potřebovali,“ vypráví Maria, která rovněž dochází na kurzy češtiny.

„Lidé nám tady pomáhají také s hledáním práce. Mám za sebou pohovor tady do kavárny. Říkali, že by to šlo i bez znalosti jazyka, že se umíme rychle učit. My se všechno naučíme, chování k nám tady je velmi dobré. Práci ale ještě nemám,“ je jinak spokojená Maria, která volný čas tráví třeba u kamarádky ve městě.

„Už jsme byly třeba na výletě v Praze. Připomíná mi to z architektonického hlediska ukrajinský Lvov. Tahle země je ale opravdu krásná,“ nemůže si vynachválit.