Stát změní podporu ubytování uprchlíků. Chystá registr, podmínkou je nájem

V současné době je domácnostem proplácen solidární příspěvek za to, že ubytovávají uprchlíky. Pokud s nimi žijí v jedné domácnosti, mají nárok za jednoho člověka na 3 tisíce korun. Pokud však uprchlík užívá byt sám, má poskytovatel bytu nárok na 5 tisíc korun za měsíc.

Před zhruba dvěma týdny však kraje dostaly informaci, že dojde ke změně. Ve zprávě, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici, se mimo jiné uvádí, že bezplatné nouzové ubytování hrazené krajem by mělo být poskytováno po dobu maximálně na 150 dnů, a to ode dne udělení dočasné ochrany.

Uprchlíci začnou platit nájem

„V rámci tohoto přechodného období si uprchlík s ubytovatelem buď dohodne smluvní vztah, nebo si uprchlík vyhledá sám nové ubytování,“ stojí dále v informaci pro kraje s tím, že náklady budou proplácet do 30. června.

Lex Ukrajina V však počítá i s výjimkou, ta zahrnuje zranitelné lidi. Například seniory, těhotné či invalidy. Současně zavádí zvláštní evidenci bytů prostřednictvím nově vytvářeného informačního systému ministerstva práce a sociálních věcí.

Mluvčí MPSV Jakub Augusta pro iDNES.cz doplnil, že lidé s dočasnou ochranou budou nově čerpat příspěvek na ubytování od státu a českým domácnostem budou platit nájem. „Právě nájemní smlouva bude nově podmínkou plné výše podpory. Solidární domácnosti zapíšou svoje byty do jednotné evidence ubytovatelů, kterou MPSV spustí na svém webu v dubnu,“ podotkl.

Evidence podle jeho slov bude zárukou, že systém ubytování je transparentní a stát získá přesná data a kontrolu nad vyplácenou podporou. „Jakmile bude zmíněná evidence připravena, podrobně představíme veškeré změny, které od července čekají jak uprchlíky, tak i solidární domácnosti a další ubytovatele,“ podotkl Augusta.

Navýšení pomoci

Co se týče pokračování pomoci, nejdůležitější informací pro tuto chvíli je, že do konce června zůstává solidární příspěvek nezměněn. „Poté dojde k úpravám, které souvisí s novelou zákona Lex Ukrajina V. Ta přináší některé změny v čerpání humanitární dávky, mimo jiné i v tom, že tato dávka bude rozšířena o podporu bydlení,“ informoval dále pro iDNES.cz Augusta.

Ke změně dojde formou navýšení částky pro stanovení nároku a výše humanitární dávky o takzvané započitatelné náklady na bydlení. „Ty teprve vymezí samostatné nařízení vlády. Uprchlíci tak budou nově disponovat nejenom prostředky na zajištění živobytí, ale rovněž na bydlení,“ doplnil.

Resort také nedávno spustil kontroly domácností kvůli zneužívání solidárního příspěvku. Augusta pro iDNES.cz poznamenal, že domácnosti jsou kontrolovány od začátku.

„Po nasazení nových kontrol jde přibližně 8 tisíc žádostí na manuální kontrolu Úřadu práce. To se projeví zejména na žádostech z ledna, které již zpracovány z větší části jsou, a z února, které se nyní zpracovávají. Dosavadní čísla nicméně neukazují na to, že by výrazně rostl počet zamítnutých žádostí,“ dodal.