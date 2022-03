Uprchlíci najdou azyl v areálu Rock for People. Na festivalu je zaměstnají

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Redakce iDNES.cz vyrazila do areálu festivalu Rock for People, kam za zhruba tři měsíce dorazí rockové a popové kapely z celého světa, aby po dvouleté pauze způsobené covidem opět zahrály před plným hledištěm.

Pořadatelé hudebního festivalu se však rozhodli o oživení areálu ještě o něco dříve. Byť do městečka v březnu nedorazí hudební nadšenci, ale lidé z Ukrajiny, které prchají před válkou.

„Jsme připraveni na to, že městečko bude fungovat, i když se bude konat festival,“ přiznává šéf festivalu Michal Thomes s tím, že právě na něm by mohli uprchlíci najít práci.

„Buď se stanou návštěvníky, nebo jsme případně připraveni jim nabídnou nějakou práci přímo na festivalu. Můžeme je zapojit do přípravy,“ nabízí.

V areálu, který se nachází na hradeckém letišti, před několika dny začalo narychlo vznikat útočiště pro uprchlíky. Pořadatelé tím reagovali na to, že ve městě rychle dochází jiné možnosti ubytování.

Stále je dost hodných lidí

„Napadlo nás to v souvislosti s událostmi, které se nyní dějí na Ukrajině. Bylo to poměrně spontánní a rychlé rozhodnutí. Když mám nějakou možnost, jak mohu pomoc, tak ji rád využiji,“ vypráví šéf festivalu Thomes.

Na louce je již připraveno několik oranžových obytných buněk. V nich najde zázemí zhruba 40 uprchlíků. Samotné městečko je rozděleno na několik částí. V centru zázemí jsou pokoje, sprchy, toalety a nechybí ani kuchyňka. V té je již připravena kuchyňská linka.

Kuchyň bude dovybavena ještě spotřebiči. Chybět nebude sporák či lednice.

„Chceme, aby si sami vařili a opět začali žít normálně,“ říká produkční festivalu Alice Štětková, když ukazuje do malé kuchyňky, kam ještě přijdou základní spotřebiče, včetně lednice a sporáku. Thomes současně doplňuje, že o zásoby jídla se zřejmě bude starat Diecézní charita z Hradce Králové.

„Ukazuje se, že jídlo není nyní problém. Stále je dost hodných lidí, kteří jsou ochotni potraviny darovat. O to úplně strach nemám, že bychom to nedokázali zajistit,“ věří šéf festivalu, který zároveň podotýká, že většinu nákladů hradí ze sbírky.

„Máme to napočítané na tři měsíce provozu, kdy se bavíme o nákladech asi půl milionu korun. Asi 100 tisíc jsou energie za měsíc. Pak něco stojí nájmy kontejnerů, doprava či nákupy vybavení,“ vyjmenovává náklady, když míříme do jednoho z pokojů, který sousedí právě s kuchyní.

V pokoji jsou dvě palandy, stůl se židlí a skříňka na osobní věci. „Sehnat palandy byl docela problém. Nábytky mají dodání klidně tři týdny, což je dlouho. Ale jinak je v pokoji topení, takže když ho zapnou, za chvíli je tady teplo,“ přemítá produkční s tím, že pokud začne pršet, tak od buněk se budou snažit vodu odvádět.

Každý pokoj by měl sloužit pro jednu rodiny. Produkční Štětková má za to, že v případě, kdyby dorazil někdo na invalidním vozíčku, nebude to problém. „Dali bychom sem nějaký nájezd,“ ukazuje na menší schod u vstupu do buněk.

Tekoucí voda v areálu nechybí

Kdo však do městečka dorazí, není v tuto chvíli ještě jasné. „Lidi, kteří tady konkrétně budou, řeší charita. To abychom my nenarušovali systém,“ podotýká Thomes, byť první uprchlíci by měli dorazit příští týden.

„Nyní jsem dělali ještě nějaké nezbytné věci, aby to bylo všechno v pořádku i z pohledu hygieny. Dělaly se třeba rozbory vody a navyšování tarifů energie či nějaké revize, aby vše bylo bezpečné. To všechno ještě nějak teď doděláváme,“ doplňuje, když vstupujeme do koupelny, která je hned vedle kuchyně a pokojů. V koupelně ubytovaní najdou čtyři sprchy a umyvadla.

Co se týče vody, tekoucí v areálu nechybí. Pořadatelé mysleli i na případ, kdy by nastaly problémy a vodu by bylo nutné dovážet v cisternách.

„Ještěže už bude teplo,“ povzdechne si přitom produkční, když postupuje připraveným ubytováním a hledá klíče k dalšímu sociálnímu zázemí. Tím jsou toalety, kde se počítá i s tím, že dorazí muži.

V městečku nechybí ani koupelna se sprchami.

Z centrálních buněk míříme do společenské místnosti. Ta se nachází v dalším připraveném obytném kontejneru. Místnost teď spíše připomíná menší sklad, kde jsou uloženy židle či jiné potřebné věci.

„Bude tady pračka, kávovar, počítač s internetem, aby měli spojení s domovem a také věděli, co se u nich děje. Taky tu bude všude wi-fi a televize. Chceme, aby tady měli komunitu,“ vyjmenovává produkční Štětková.

Poté ukazuje na další obytné buňky, které stojí venku vyrovnané vedle sebe. Některé z nich jsou již vybaveny postelemi či stoly. Další ještě na dovybavení čekají.

Bude potřeba pomáhat i po nějaké době

To, zda se bude areál ještě rozšiřovat, ještě není podle pořadatele festivalu jisté. „Narážíme na limity technického charakteru, jestli vůbec dokážeme sehnat další kontejnerové buňky. Také jde třeba o připojení elektřiny, což není úplně jednoduché. Můžeme tam napojit jen nějaký určitý počet spotřebičů k rozvodu, spíše budeme limitování tímto než prostorově,“ poukazuje na problém Thomes.

Na otázku, jak dlouho bude městečko uprchlíkům sloužit, reaguje s úsměvem. „Nabízíme jej s větou: Tak dlouho, jak to bude potřeba.“

Menším zádrhelem je ale vzdálenost zastávky MHD od areálu. Pořadatelé proto nyní uvažují o možnosti kol. Buď, že by sehnali dvě stará kola, na kterých by mohli na zastávku Ukrajinci dojet, či možnost spolupráce s firmou, která kola půjčuje.

„Zas tak dramatické to ale není. Přes náš areál je to na MHD zhruba 800 metrů. Svižnou chůzí se tam dá dojít za pět minut,“ uklidňuje Thomes a současně dodává:

„Představa situace, že lidé, kteří žili život jako my, najednou mají rozbité domovy nebo o někoho přišli, je samozřejmě naprosto děsivá. Rádi uděláme alespoň něco málo, abychom jim ulehčili život.“

V sousedství městečka by v případě nejvyšší nouze mohl vzniknout i uprchlický tábor. V minulém týdnu to uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

„Bývalé vojenské letiště v Hradci Králové nabízí 12 tisíc metrů čtverečních betonové plochy, kde jsme schopni zajistit vodu, elektřinu a vše potřebné k ubytování uprchlíků,“ řekl Červíček pro ČTK. Dodal, že stavba městečka by však byla možná jen ve spolupráci se státem.