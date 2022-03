K odstranění Putina nejspíše nedojde, tvrdí bezpečnostní expert Šándor

Cesta premiérů do zahraničí s sebou vždycky nese určitá bezpečnostní rizika. Andor Šándor to řekl pro rádio Impuls. „V této situaci, kdy Kyjev je obléhán ruskou armádou, se jedná o vysoké riziko, které musí představovat noční můru těm, kteří je doprovází a budou mít na starosti jejich bezpečnost,“ uvedl.

Do Kyjeva ve čtvrtek zamířil premiér Petr Fiala společně s předsedy vlád Polska Mateuszem Morawieckim a Slovinska Janezem Janšou. Fiala to uvedl na svém Facebooku. V hlavním městě Ukrajiny se má setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šándor mluvil o bezpečnostním riziku, které cesta může přinášet.

Že by měl Kreml v plánu na vysoké představitele evropských zemí zaútočit si ale Šándor nemyslí. Upozornil ale, že v zemi, kde už několik týdnů bojují vystresování vojáci, není nic jisté. Riziko se podle něj minimalizuje zejména tím, že bude návštěva krátká.

Podle Šándora by měla trojice premiérů po vystoupení z vlaku být rychle převezena na místo setkání s ukrajinským prezidentem v obrněných vozidlech. „Nezbytně nutně by to ale neměla být vojenská vozidla, aby to nebylo zřejmé,“ upozornil. Samotná schůzka by pak měla být omezena jen na nezbytně dlouhou dobu.

Podle něj je cesta předsedů vlád na válkou zasaženou Ukrajinu politický akt. „Kdybych to vzal čistě z bezpečnostního hlediska, tak by moje rada byla: nejet,“ řekl Šándor. Dodal ale, že rozumí symbolice, kterou s sebou návštěva nese.

Teorii, že setkání předsedů vlády s prezidentem Zelenským už ve skutečnosti proběhla, považuje bezpečnostní expert za pravděpodobnou. „Je to jedno z opatření, které je rozumné,“ vyjádřil se o možné taktice.

Dodal ale, že Rusko nepochybně ví, kde se prezident Zelenskyj pohybuje. „Považuji absolutně za vyloučené, že by Rusové nevěděli místo, kde se ukrajinský prezident nachází,“ řekl.

Rusko podle něj nepotřebuje Zelenského mrtvého. „Nepotřebují mučedníka. Potřebují člověka, se kterým se dohodnou tak, aby dosáhli svých strategických cílů,“ řekl.

Odstranění Putina se konat nejspíš nebude

Odstranění ruského prezidenta Vladimira Putina nevidí Andor Šándor jako pravděpodobné. V zemi totiž není odpor vůči invazi silný. Lidé jsou podle něj opatrní, protože se nechtějí vystavit riziku. „Putin je určitě dobře hlídán Národní gardou i svým dlouholetým bodyguardem,“ dodal.

Variantou by podle bezpečnostního experta bylo, kdyby o Putinovi rozhodla bezpečnostní rada. Pokud ale konflikt nebude neúměrně dlouhý, ani k této možnosti pravděpodobně nedojde. „Dokud lidé kolem Putina nebudou zásadně ublížení, zásadně se jim nepoškodí život, tak nebudou mít důvod Putina odstranit,“ tvrdí Šándor.

Možnost zásahu zahraničních tajných služeb Šándor vyloučil. „Já si myslím, že se k němu vůbec nedostanou,“ prohlásil. Upozornil i na současné informace zpravodajských služeb o tom, že je ruský prezident nemocný. Podle něj se podobné zprávy objevovaly už před patnácti lety, přesto je Putin stále v čele Ruské federace. „Buďme realisté, určitě se pro takový případ dobře pojistil,“ uzavřel.