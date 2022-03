Deník Ukrajinky: Náš život se rozdělil na před a po

Už jste se někdy probudili zvukem výbuchu? Doslova exploze. Ne kvůli budíku, kočce šustící dětským ubrouskem, ne zvukem dveří, které otevírají sousedé, ale z hlasitého výbuchu, který trhá ticho, ohlušující a nechutný...

Stalo se mi to 24. února tohoto roku v 5 hodin ráno. Nepochopila jsem hned, co se děje, můj manžel, který se probudil se mnou, okamžitě začal sledovat zprávy přes mobilní telefon. A ta úplně první nás oba šokovala. Ukrajině byla vyhlášena válka, bombový útok byl proveden na všechna hlavní vojenská zařízení země, současně a zrádně.

Věděli jsme, že situace kolem Ukrajiny a Ruska je napjatá, ale nikdo nevěřil v takový vývoj událostí... absolutně nikdo, natož v roce 2022 a ještě k tomu v Evropě. Toto se prostě nemohlo stát...

Nezajímala nás politika, byli jsme obyčejná ukrajinská rodina. Dva krásní synové, dvouletý Miron a čtyřletý Nazar, milující manžel, rodina s dobrým finančním zázemím. Žili jsme ve velkém městě Dnipro, přímo v centru a plánovali si naši budoucnost.

Teprve teď, když se s dětmi nalézám v České republice, chápu, že můj život byl rozdělen na před a po.

Týden před těmito událostmi jsme byli s mým nejstarším synem Nazarem hospitalizováni. Měl obvyklý kašel, který se změnil na silnou angínu. V den, kdy jsme měli nastoupit do nemocnice, jsem byla doma se svými dvěma dětmi a můj manžel byl v práci. Proto jsem požádala své rodiče, aby se mi postarali o mého mladšího syna Mirona, přičemž jsem věděla, že si jej rodiče odvezou do 100 kilometrů vzdáleného Záporoží, kde sami bydleli.

Přesně den před těmito hroznými událostmi nás můj manžel Danil vyzvedl z nemocnice. Byli jsme rádi, že nemoc konečně ustoupila, přičemž jsme během cesty domů slíbili Nazarovi, který vydržel všechny těžkosti svého onemocnění, že o víkendu navštívíme dětské centrum. Po večeři jsme šli spát, před spaním ještě synovi přečetli pohádku a těšili se na nádherný rodinný víkend.

A teď si to představte. Čtvrtek ráno. Exploze, následovaná druhou. Nepochopení situace, sledování zpráv, pohled do očí manžela a divoká, děsivá myšlenka - co dělat? Moje druhé dítě teď není se mnou! Dělí nás mnoho kilometrů, nevím, co je s ním, jak na tom je, jestli klidně spí, nebo je v nebezpečí. Za oknem je stále tma a mé myšlenky se nemohou seřadit. Panika, střídající se s otázkou: Co dělat? Co mám dělat? Co mám dělat?

Můj manžel mi řekl, abych si sbalila tašku se strašidelnými slovy: „Sbírej jen ty nejnutnější věci, možná se nevrátíme domů.“ Nejdřív chtěl jet pro mladšího Mirona sám, ale v této situaci jsem si nemohla dovolit být ve stavu nevědomosti, o synovi, i o něm.

Rozhodli jsme se jet společně, vyzvednout Mirona a odjet někam do bezpečí.

Celou cestu k mým rodičům jsme telefonovali přátelům a příbuzným, nikdo z nich nemohl uvěřit tomu, co se děje. V nějaké chvíli, v době, co jsem četla zprávy, se mi začalo zdát, že by nás mohla zasáhnout raketa... Jen tak jednoduše může naše auto jedoucí po obyčejné civilní dálnici zasáhnout raketa a náš život skončí...

Nemysleli jsme na nic jiného, než jak se dostat k našemu synovi co nejrychleji. A teprve poté, co budeme všichni spolu, začneme řešit, co bude dál. Jediná věc, kterou jsem tehdy chtěla, bylo obejmout své milované děti a nemyslet na strašidelné věci.

Jsme spolu!

... Podařilo se nám vyzvednout Mirona docela rychle. Když jsme navštívili mé rodiče, jejich život probíhal téměř jako obvykle. V kuchyni vařila konvice, babička připravovala snídani a dědeček pozorně poslouchal zprávy. Tehdy ještě nechápali náš spěch, zdálo se jim, že to není vážné... Byli jsme překvapeni jejich nabídkou společně snídat, jako by se nic nestalo. Jejich rodné město Záporoží bylo také bombardováno, ale pro ně to vypadalo jako nic vážného.

Když jsme jeli domů, bylo pro nás hrozné sledovat fronty lidí: na čerpacích stanicích, před bankomaty, před lékárnami, měli jsme dojem, že se děje něco strašného, nevysvětlitelného, jako by zítřek neměl nikdy nastat. Fronty aut stojících u každé z čerpacích stanic byly doslova na kilometry. Velmi to připomínalo filmy o apokalypse nebo konci světa...

Jen připomínám, že jsem si ráno sbalila tašky k evakuaci, když mě o to manžel požádal. Bylo to jen to nejnutnější, ale i ty nejnutnější se ukázaly být tři obrovské tašky.

Před dlouhou dobou, asi před 10 lety, jsme se seznámili s jednou rodinou, která se stala kmotry našich dětí. Byli jsme si s nimi velmi blízcí. Nakonec jsme odešli společně - jelikož se nám zdálo velmi důležité držet spolu a společně přemýšlet o dalších akcích.

Přijeli jsme domů a můj manžel okamžitě vytočil Alexe (kmotra naších dětí) - dlouho spolu mluvili, jelikož přeci bylo velmi důležité pochopit, co dělat dál. Měli jsme před sebou dvě možnosti – okamžitě odejít, nebo zůstat.

V tento den jsme ještě přes to všechno, co jsme zažili, asi chtěli nevěřit v závažnost toho, co se děje. Zdálo se nám, že se nás situace nakonec nedotkne, přičemž jsme chtěli věřit v to, že nebudou žádné raketové útoky a je lepší zůstat doma s nadějí na to nejlepší.

Mezitím se zprávy začaly zmiňovat o nových leteckých útocích a přítomnosti nepřátelských sabotérů ve městech, které jednají podle pokynů agresora.

Můj manžel ve stejný den vytvořil skupinu se sousedy, aby střežili dvůr a několik hodin denně hlídali naše okolí.

Ve stejný den jsme začali hledat úkryt před možným bombardováním. K naší smůle jsme zjistili, že tyto úkryty byly vybudovány za Sovětského svazu a tedy nebyly vhodné pro přežití.

Naším úkrytem se stal sklep nedaleko základní školy, několik dní tam manžel a muži ze dvora dělali potřebné práce - nosili vodu, kupovali svíčky a baterie, organizovali místa pro ženy a děti.

Mít přístřeší v relativní blízkosti domova nám dalo určitou naději a důvěru, že to budeme schopni přežít, ale stále jsem i věřila, že všechny přípravy budou snad zbytečné a vše je jen politická hra.

Strastiplná cesta

Sirény se staly častějšími, moje děti a já jsme nestíhaly běhat do krytu, proto jsme trávili noc jen na chodbě. V úzké chodbě našeho bytu jsme si vzali přikrývky, matrace a spali jsme spolu jen na podlaze.

Rozhodnutí odejít přišlo samo od sebe, spolu s pochopením, že to již nemůže takto pokračovat, musíme zachovat zdraví a život našich dětí. Žádné dítě by nikdy nemělo vidět, co tady bylo k vidění – zničené budovy, zkrvavení lidé, nedostatek jídla a vody. Musíme prostě zachránit naše děti!

Do toho jsme ráno četli zprávy o tom, že evakuační vlaky odjíždějí z našeho rodného Dněpru do Lvova (to je západ naší země, region, který hraničí s Polskem).

Odjezd vlaku byl ve 14 hodin. Pochopili jsme, že to bude těžké a nebude možné vzít všechny věci s sebou. Posbírali jsme dokumenty, dětské věci, nějaké jídlo a šli na stanici.

Nejprve jsme byli ohromeni obrovským počtem aut před nádražím, pak jsme šli na nástupiště, na kterém se odehrávalo skutečné peklo. Zároveň se lidé loučili se svými muži, protože do vlaků mohly nastoupit pouze ženy a děti.

Nemohu říci, že panovala panika, spíše foukal vítr, všepohlcující vítr melancholie a bolesti ze zoufalství a pochopení, že by to mohla být jednosměrná cesta. Mnozí z nás se pak dívali do očí našich mužů a snažili se tam najít podporu a naději na to nejlepší. Děti, které ještě plně nepochopily podstatu všeho, co se dělo, stály jako zamrznuté a jen plakaly...

Ve vlaku do Lvova.

Ale nejhorší to bylo, když přijel vlak. Nikdy jsem nikde neviděla takové šílenství mezi lidmi. Doslova v jediném okamžiku se před vchodem do vlaku vytvořil obrovský dav, všichni se snažili dostat dovnitř co nejrychleji. A to vše se stalo s doprovodem dětského pláče a křiku žen - pusťte mě dovnitř, musím nastoupit, jsem s dítětem!

Na začátku byl nástup do vlaku řízen armádou, ale velmi brzy bylo jasné, že to není možné, dav zuřil, lidé se neviděli, hledali...

Drželi jsme děti v náručí, snažili jsme se je zakrýt od loktů těch, kteří šli vpředu, děti byly vyděšené, stále jsem měla před očima tvář mého syna zamrzlou hrůzou, který již sípavým tenkým hláskem křičel „rozejděte se“, opakoval to, co křičeli vojáci...

Opravdu si nepamatuji, jak jsme se dostali dovnitř, zřejmě instinkt sebezáchovy fungoval, můj manžel dal do vlaku Nazara a pak Mirona a následně jsem naskočila já, ani jsem neměla čas se s ním rozloučit...

V určitém okamžiku se na malou chvíli ocitl můj syn Nazar uvnitř vlaku sám, přičemž tam jen stál a zmateně se rozhlížel kolem sebe a hlasitě křičel: „Tati, mami!“

Jakmile jsme se s nejmladším synem dostali k němu, pevně jsem ho objala a snažila se ho uklidnit. Jediná věc, o kterou tehdy žadonil, byla – kde je táta? Proč s námi nejede táta? Kde je můj táta?

Nikdy nezapomenu na jeho tvář, která se proměnila do děsivého výrazu při zjištění, že jeho táta nikam nejede.

Šli jsme k oknu. Já se dvěma dětmi v náručí jsem stála na jedné straně, plačící manžel na druhé straně za sklem. Stáli jsme u okna, dívali se jeden na druhého, neschopni říct ani slovo, protože duše byla sevřena v bolesti a v slzách....

Můj manžel mi později řekl, že poté, co jsme se dostali dovnitř, další matky s dětmi přicházely na nástupiště, viděly zavřené dveře vlaku a s křikem se je snažily otevřít, klepaly na dveře pěstmi, načež následkem beznaděje a neschopnosti jakkoliv ovlivnit situaci, jenom sedaly na podlahu nástupiště a plakaly.

V samotném vagonu určeném pro 50 lidí nás cestovalo bez nadsázky asi 500. Byli jsme v kupé pro čtyři lidi - 11 dospělých se 4 dětmi. Děti spaly střídavě, dospělí buď seděli na podlaze, nebo se choulili s dětmi.

Snažili jsme se neztratit náladu a navzájem jsme se povzbuzovali. Měli jsme velké štěstí, že jsme necestovali sami, ale s příbuznými, se kterými se nám dařilo společně snášet tu bolest, přičemž jsme také mohli společně mluvit.

Čas cesty, který byl slíbený na nádraží se změnil z 18 hodin na 29, jelikož jsme dlouho stáli bez hnutí. Průvodčí nám řekli, že to bylo kvůli ostřelování. Pokračovat v jízdě by nebylo bezpečné.

Byla jsem ráda, že ve vlaku bylo dostatečně teplo a děti mohly spát. Když jsme dorazili do Lvova, na nádraží jsme se setkali se skupinou dobrovolníků, kteří souhlasili, že nás laskavě odvezou na hranici.

Jeli jsme asi tři hodiny. Poté, co jsme pěšky dorazili na hraniční přechod, museli jsme stát asi ve tříkilometrové frontě.

Situace před ukrajinsko-polskou hranicí.

O několik hodin později se nám podařilo překročit hranice s Evropskou unií. Byli jsme ohromeni pohostinností a srdečností. První město, ve kterém jsme skončili, byla Přemyšl, ve níž bylo obrovské centrum na podporu uprchlíků. Sendviče, teplý čaj, dětská výživa, nabíječky telefonů a mnoho, mnoho dobrovolníků. Začali jsme si uvědomovat, že jsme alespoň trochu v bezpečí.

V centru čekalo mnoho uprchlíků na své příbuzné nebo autobusy. Následně si pro nás přijeli Vitalij a Oleg s vozidly. Rodina, které vděčíme za vše, co nyní máme. V budoucích článcích budu určitě psát o těchto úžasných lidech.

Lidé, kteří riskovali pomoc deseti Ukrajincům, lidé, kteří byli poblíž a dělali vše pro to, abychom se v cizí zemi cítili jako doma, lidé, kteří s námi sdíleli svůj přístřešek a stůl.

A pak jsme nasedli do aut a vyrazili, abychom se setkali s novým životem a hle, po několika hodinách jsme byli v České republice, potkala nás Ostrava.

Setkání

Do České republiky jsme dorazili pozdě v noci, byli jsme laskavě přivítáni rodinou Vitalije a Jany. Samozřejmě, že třídenní cesta si vybrala svou daň, jelikož jsme byli velmi unavení a špinaví. Poprvé po dlouhé době jsme však s dětmi šli spát za normálních podmínek.

Jak jsem již řekla, vzali jsme si s sebou minimum věcí. Děti i já jsme byli oblečeni do lehkých jarních bund a bot.

Druhý den ráno jsme odjeli do centra Ostravy na adresu Červeného kříže, abychom si vyřídili vízum a zdravotní pojištění. Bohužel jsme však dostali pouze žluté pásky. Před námi totiž bylo mnoho lidí a tak jsme museli přijet znovu o dva dny později.

Poté Jana kontaktovala několik humanitárních organizací za účelem možnosti získání základních věcí a hygienických potřeb, které tyto organizace zasílaly na Ukrajinu. Podařilo se to však až po několika telefonátech, zjistit kde potřebné věci vydávají v rámci Ostravy.

Oblečení jsme museli přebírat, jelikož dobrovolníci jej nestíhali třídit. S ostatními děvčaty jsme tedy začaly v hledání základního oblečení pro nás i pro děti. Veškeré věci, které jsme si mohli vzít, nám velice pomohly, abychom mohly zabezpečit naše děti.

Jeden z následujících dnů jsme navštívili úřad práce. Atmosféra a interakce se zaměstnanci nás velmi překvapila. Obvykle jsou zaměstnanci těchto organizací odtažití a nepříjemní, zde se však každý člověk snažil pomoci a choval se velice vřele. V důsledku toho naše evidence proběhla bez problému, museli jsme však opět dojet následující den, kdy jsme dostali jednorázovou platbu, přičemž částka pro mě a mé dvě děti (ve věku 2,5 a 4 let) byla 6 430 korun.

Dále jsme museli začít řešit bydlení. V domě Jany a Vitalije (také mají dvě děti) bylo 10 návštěvníků (4 dospělí a 6 dětí). Samozřejmě, že bylo nesmírně obtížné žít v takovém složení v rodinném domě pro čtyři osoby. Vitalij a Jana se obrátili na starostu obce Polanky nad Odrou o pomoc, přičemž slíbil, že problém vyřeší co nejdříve.

Doslova druhý den k nám přišli novináři MF DNES a udělali s námi rozhovor o nás. Jsme velmi vděční za tento článek, protože ve výsledku jejich návštěva získala ohlas a místní nám začali pomáhat ještě více.

Kromě obyvatel nám velkou pomoc poskytla i policie, která přivezla oblečení a jídlo.

Je velmi příjemné si uvědomit, že nejste sami v této obtížné situaci a také je krásné vidět, že v okolí jsou lidi, co jsou schopní vám pomoci i za cenu toho, že se sami vzdají svého komfortu. Celá tato situace ukazuje, že lidstvo a lidskost nemá žádné hranice, že ve světě ještě jsou hodnoty a smysl pro dobro a vzájemnou pomoc!

Druhý den ráno nás potěšila dobrá zpráva - jsme zváni na prohlídku obecního bydlení.

O tom, jak jsem léčila své nemocné děti a usadili jsme se v obecním bytě, budu psát v následujících článcích.