Fiala: Všichni chceme aby válka skončila. Jediný, kdo k tomu má klíč, je Putin

„Všichni se shodují, že jakýkoliv pokus ruskou agresi ukončit a vrátit se k jednacímu stolu, nebude za zády Ukrajinců a nikdo je neobětuje. U toho jednacího stolu musí sedět Ukrajinci. Oni musí s příměřím a dalšími podmínkami případně souhlasit,“ zdůraznil Fiala. „Všichni chceme, aby skončila válka, ale ten, kdo k tomu má opravdu klíč je Vladimir Putin, který tuhle agresivní válku vede,“ řekl v Pressklubu premiér.

„Zkouší jednat, kdo může, a kdo má vůbec nějakou šanci a přístup,“ řekl Petr Fiala na Frekvenci 1 po summitu lídrů Evropské unie ve Versailles. Podle něj má potenciál jednat s Vladimirem Putinem například francouzský prezident Macron, jako hlava vojensky silné země a současné předsednické země. Zmínil také Olafa Scholze.

V reakci na válku na Ukrajině Česko mimořádně zvýšilo rozpočet o miliardu korun, které jdou do obrany. „Je to potvrzení toho, co náš kabinet chtěl dělat i bez války Ruska na Ukrajině. Protože my jsme se zavázali, že zvýšíme výdaje na obranu a dosáhneme dvou procent HDP do roku 2025,“ sdělil premiér. „Důležité je, že i jiné evropské země teď budou minimálně dvě procenta na obranu dávat. A to znamená, že se celkově posílí obranné kapacity Evropy,“ uvedl Fiala.

Fiala zdůraznil důležitost zbavení se nebo výrazné snížení závislosti Evropy na Rusku. Podle Fialy tato cesta musí probíhat na evropské úrovni. „Je to ambiciózní úkol, ale je potřeba to udělat. Nemůžeme být závislí na Rusku, protože všichni vidíme, co to znamená. Podívejme se třeba na ceny energií, to jsou ceny Vladimira Putina. To nejsou ceny trhu s energiemi,“ řekl Fiala.

Zastropování cen pohonných hmot není řešení

Fialova vláda v současnosti sklízí kritiku opozice za nečinnost v oblasti zdražování pohonných hmot. Podle Fialy ale opozice nehraje s lidmi poctivou hru. „Říkají jim, tak se sníží DPH, nebo se něco udělá, zastropují se ceny. Není ale jistota, že tohle ty ceny sníží. Stačí se podívat do zahraničí, kde ty ceny zastropovali. Nakonec se potýkají s problémem nedostatku pohonných hmot,“ vysvětlil premiér.

Podle Fialy nejsou správnou cestou plošná řešení, jako je zastropování cen, ale nejpodstatnější je sledování marží a hlídání toho, zda obchodníci nezvyšují cenu uměle. „Je logické, že když se cena ropy na světových trzích snižuje, mělo by to mít dopad na pohonné hmoty u nás a měli by to poznat zákazníci. Pokud si budou obchodníci zvyšovat marže, tak vláda zasáhne,“ uvedl Fiala.