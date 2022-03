Rusko vede válku s celým světem, vstoupit do ní přímo by byl hazard, řekl Fiala

Právě po zajištění bezletové zóny volá Ukrajina, která čelí ruské vojenské agresi, a několikrát to zopakoval její prezident Volodymyr Zelenskyj. Zemi by zřízení zóny pomohlo, aby byla uchráněna leteckého bombardování.

Třetí světové válce brání jednota NATO

To, co může zabránit třetí světové válce, je podle Fialy síla a jednota Severoatlantické aliance. A ruský prezident Vladimir Putin si toho je podle českého premiéra vědom. Všechny země NATO jsou připraveny bránit území kterého z členů Severoatlantické aliance, pokud na něj Rusko zaútočí.

Putin vede podle Fialy i válku ekonomickou, dezinformační, hybridní. „V případě, že by Rusko ukončilo dodávky plynu, jsme schopni zvládnout tuto zemi a tento rok,“ řekl premiér v diskusi na Primě a CNN Prima News.

Evropská unie jako celek podle něj musí hledat náhradu za ruský plyn. „Je tu velká vůle zbavit se během několika let závislosti na Rusku,“ prohlásil předseda vlády.

Zdražení cen pohonných hmot označil Fiala opakovaně za „Putinovy ceny“. Obhajoval krok vlády, která nevyslyšela volání opozice po zastropování cen pohonných hmot a dočasném odpuštění DPH, místo toho zrušila povinné přimíchání biosložky do paliv a silniční daň za rok 2022.

Konec povinného přimíchávání biosložky do nafty povede podle Fialy ke snížení její ceny o dvě koruny za litr. Protestuje proti tomu ANO. Největším výrobcem látky, která se přimíchává do nafty – metylesteru řepkového oleje je lovosická firma Preol, která patří do skupiny Agrofert, kterou šéf ANO a bývalý premiér Andrej Babiš vložil kvůli zákonu o střetu zájmů do svých svěřenských fondů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu také zadalo příslušným orgánům systém kontrol distributorů pohonných hmot, aby měl stát přehled o případném umělém zvyšování marží u benzinu a nafty.

Bude to těžké, musíme to zvládnout, řekl Fiala k přívalu uprchlíků před Putinovou válkou

Musíme podle Fialy počítat s tím, že počet uprchlíků z Ukrajiny bude i dál růst a že Ukrajinu neopustí dva miliony, ale šest milionů lidí. Ministr vnitra Vít Rakušan už dřív řekl, že Česko je schopno poskytnout základní komfort a najít ubytování pro zhruba 250 000 lidí.

Země už požádala Evropskou unii o pomoc se zajištěním ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Kapacity státu jsou totiž téměř vyčerpány. Podle Rakušana žádá Česko prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Evropské unie o ubytování celkem 50 000 uprchlíků.

„Bude to těžké, ale musíme to zvládnout,“ řekl premiér Petr Fiala k české pomoci uprchlíkům před Putinovou válkou v nedělní diskusi na CNN Prima News. Česko to podle něj zvládá díky solidaritě českých občanů.