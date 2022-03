Převrat nečekejte, v úvahu připadá jen atentát, míní ruský politolog

Souhlasí Rusové s tím, co se děje na Ukrajině?

Rusové jsou rozděleni na tři skupiny. Jedna skupina, asi 15 procent, je proti válce. Nepodporují to, co se děje a co dělá Putin. Organizují protesty. Druhá skupina jsou prováleční radikálové. Většina z nich jsou představitelé vlády, pravoslavné církve, armády a samozřejmě zpravodajských služeb. Těch je také asi 15 procent – ti vědí a rozumějí tomu, že tam je válka, a berou to tak, že Rusko má zruinovat Ukrajinu kvůli svým geopolitickým a ekonomickým zájmům. Třetí skupina je největší, jsou to lidé, kteří už dlouho sledují televizi a jejich hlavní emocí je teď strach.

Putin dostává informace v papírové podobě. Vyrábějí mu i televizní relaci a bližší okolí mu to pouští jako zpravodajství. Ivan Preobraženskij ruský politolog