Zemane, jsi ubožák, vzkázal do Lán Topolánek. Hanba, přidal se Novotný

Reakce se objevily po Zemanově rozhovoru na rádiu Frekvence 1, kde se mimo jiné řešily uzavřené hranice nebo nedávná zabíjačka hradního kancléře Vratislava Mynáře.



Prezident řekl, že by Češi neměli mít možnost cestovat za hranice ještě nejméně rok vzhledem k tomu, že v okolních zemích může být podstatně jiný vývoj epidemie koronaviru. Také mu nevadí, že kancléř Mynář ve své hospodě v Osvětimanech zorganizoval zabíjačku, kterou místní hygienická stanice nepovolila.

„Došla mi slova. Rodná valašská, malebná ostravská i trefná pražská. Ale prodýchat to nejde. Miloši, pohrdáš lidmi a vytíráš si s nimi pr*el. Nikdy jsi nebyl demokrat, jsi jen ubožák a srá*,“ napsal někdejší předseda občanských demokratů Topolánek, který byl také v roce 2018 jedním se Zemanových vyzyvatelů v boji o prezidentskou funkci.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek to okomentoval ve smyslu, že s tímto prohlášením souhlasí. „Většina odpudivých lidských vlastností se koncentrovala do osoby prezidenta ČR. A on se jimi ještě chlubí,“ poznamenal také.

Kritika se na Zemana snesla i po jeho dalším výroku, který se týkal starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, jehož kritizoval kvůli odstranění sochy maršála Koněva. Zeman řekl, že Koláře už před dvěma lety odepsal jako neschopného starostu.

Na to se ozval starosta Řeporyjí a člen ODS Pavel Novotný, který prezidenta nazval ubožákem. „Ty seš drzej, dědku, že ti není hanba,“ napsal na Twitteru.

Pavel Novotný @PavelNovotnak Ty seš drzej, dědku, že ti není hanba. Opravdu, nejvyšší čas. Moc bych si v zájmu České republiky přál, aby se to vyřešilo dřív než v termínu, já nevím biologicky. Ubožáku. https://t.co/ZG49E8HOFn oblíbit odpovědět

K reakcím se připojil také například europoslanec a někdejší předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Ten nazval Zemanův útok na starostu Prahy 6 za nepochopitelný. Naštěstí o schopnosti či neschopnosti politika v naši stále ještě demokratické zemi nerozhoduje obdivovatel Putinovského režimu Zeman, ale voliči ve svobodných volbách,“ napsal.