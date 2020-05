Novotný oznámil kandidaturu do Sněmovny. Budu kumulovat funkce, řekl

Aktuálně si Novotný usmyslel, že by za ODS v příštím roce rád kandidoval do Sněmovny. „Mohl bych tam krásně kumulovat funkce, navíc Řeporyje nikdy neměly poslance,“ sdělil MF DNES Pavel Novotný.

Pro svůj záměr kandidovat do Sněmovny má navíc podporu i od některých špiček pražské organizace ODS. Včetně předsedy regionálního sdružení Tomáše Portlíka či bývalé první místopředsedkyně občanských demokratů Alexandry Udženiji.

Zlomovým momentem se pro Novotného podle jeho slov stal lednový kongres ODS, kde navzdory předchozím zákulisním dohodám Udženija vypadla z vedení strany. I proto, že pro ni nehlasovali ani někteří pražští delegáti. Starosta Řeporyjí pak v rámci odvety kandidoval nejprve na prvního, poté i na řadového místopředsedu. Ve svých sáhodlouhých projevech zvládl řadu občanských demokratů v sále pozurážet.

„Stal se ze mě velkej kluk“

„Po kongresu jsem dospěl, pochopil jsem, co to je strana, co region a co oblast. Že to je trochu složitější organismus, než jsem si myslel. Když jsem kandidoval na prvního místopředsedu, nemohlo mi uniknout, jak se otřásl region i moje oblast. Prostě nový hráč na šachovnici, a to se ne každému líbí. Takže se ze mě stal velkej kluk,“ líčí Novotný.

„Jak jsem sondoval situaci, pochopil jsem, že v pražské ODS jsou oblasti, které nikdy nedokážu přesvědčit. Že mě velcí kluci z některých oblastí Prahy na magistrát nikdy nepustí, protože se mě bojí, což je normální. Takže jsem se rozhodl, že se na to vykašlu a stanu se poslancem,“ dodal.

O tom, kdo bude kandidovat na magistrát hlavního města a do Sněmovny přitom v rámci ODS rozhodují stejné oblastní organizace a poté regionální rada. Nicméně Novotný v tom žádný problém nevidí. „Je mi jasné, že všichni ti frajeři chtějí být přinejmenším v zastupitelstvu hlavního města Prahy. Takže bych to bral jako takový handl: Já se nebudu cpát na magistrát a oni mi nebudou kazit můj záměr kandidovat do Sněmovny,“ říká.

Dokonce už si vybral i pozici, z jaké by se chtěl příští rok na podzim o poslaneckou funkci ucházet. „Nemám moc čas na intriky. Nicméně jsem přemýšlel, jak dlouho bych musel intrikovat, abych se dostal na volitelné místo. Vyšlo mi, že patnáct let. A na to nemám čas. Ale prointrikovat se na poslední místo kandidátky, to by za rok a čtvrt s mými schopnostmi vyhrožovat a blafovat mohlo vyjít,“ konstatoval starosta Řeporyjí. „Takže prostě rozkážu ODS, aby mě dala na poslední místo,“ doplnil.

Šéf pražské ODS: Bylo by to oživení

Byť sám Pavel Novotný tuší, že to bude mít v rámci ODS složité, bez šancí zjevně není. „Šanci určitě má. Že ho i někteří lidé v ODS nelibě nesou? Tak nesou, no. V některých ohledech není ani mým šálkem kávy, ale jako starosta Řeporyjí je velice úspěšný. Pro kandidátku by to bylo určitě oživení,“ je přesvědčen šéf pražské ODS Tomáš Portlík.

„Pozdvižení, které se kolem něj vždycky strhne – včetně toho, že se třeba pohádáme i v rámci ODS – je pro stranu přínosem,“ dodal. Podobně to vidí i bývalá první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija, která má v rámci pražských občanských demokratů stále velký vliv.

„U mě Pavel Novotný skoro vždy našel pro své aktivity podporu. Pavel je svůj, nebojí se kontroverzních témat a nebojí se říkat věci naplacato. To je mi velmi sympatické a v tuto chvíli mi to v ODS trochu chybí,“ poznamenala.

Co přesně by chtěl kontroverzní politik ve Sněmovně dělat? Sám připomíná, jak v „jeho“ Řeporyjích začaly z ulic mizet autovraky, i když to zákony neumožňovaly. Zkrátka je někdo v noci třeba přenesl do křižovatky tak, že je poté policie musela nechat odtáhnout. Novotný všude vykládal, že šlo o zásah mimozemské civilizace.

„Uvědomil jsem si, že bych mohl projevovat zákonodárnou iniciativu. Mám ještě pár nápadů. Třeba u stavebního zákona, nebo u zákona o pobytu cizinců,“ tvrdí s tím, že i kdyby se stal poslancem, boj o pražský magistrát do budoucna úplně nevzdává. „Samozřejmě, že až tu stranu jednou povedu, tak se do Prahy vrátím a budu to v ní řešit. Protože takhle nemůžeme fungovat. Co se děje třeba v ODS Praha 8, to není možné.“

O ochranku prý „nesomroval“

Mimochodem, v současné době je starosta Řeporyjí Pavel Novotný spolu se starostou Prahy 6 Ondřejem Kolářem a primátorem hlavního města Zdeňkem Hřibem stále pod policejní ochranou v souvislosti s údajnými aktivitami Rusů.

Novotný třeba minulý týden odhalil ve své městské části pomník vlasovcům, což třeba předseda KSČM Vojtěch Filip označil v neděli za propagaci fašismu. A v pondělí to odsoudila ruská ambasáda. Šéf komunistů navíc zpochybnil, proč by mělo mít uvedené trio policejní ochranu.

„O policejní ochranu jsem opravdu nesomroval. Opravdu ne. Vojta Filip je lhář a bolševická svině, která za jejich režimu udávala lidi za peníze státní bezpečnosti,“ komentoval to Novotný. A jak jeho život pod dohledem bezpečnostních složek vypadá? „Všechno je věcí organizace. No co, beru to holt jako velkou srandu. Co mi taky jiného zbývá? Že by mi policajti hlídali na zahradě, tak to není. Ale jelikož si manželka uvědomila, že nejsme úplně nedobytná tvrz, musím kvůli tady těm pitominám opravovat plot a dělat další věci,“ popisuje.

„Byl tu za mnou třeba jeden novinář a moje ochranka se mu moc nezdála. Celou dobu třeba jezdím po Řeporyjích na kole. A jelikož jsem vtipný, nabulíkoval jsem manželce, že dělám volavku. Že jsme se Zdeňkem Hřibem a Ondřejem Kolářem losovali. Jelikož Hřib má nejvíc dětí, tak vypadl. My si s Kolářem střihli a já prohrál, takže dělám volavku na ruský agenty. Musím říct, že manželka úplně smysl pro humor neprojevila,“ dodal starosta Řeporyjí.