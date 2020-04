Rozpočet s deficitem nebudu vetovat, ale mělo by se škrtat, myslí si Zeman

O deficitním rozpočtu bude prezident mluvit s ministryní financí Alenou Schillerovou. „Mohl bych strašit, že ho budu vetovat, ale neudělám to. Ale mělo by se šetřit. Vyhazujeme každý rok 30 miliard na solární elektrárny. Zeptám se, jestli právě teď není třeba tento nesmyslný výdaj z rozpočtu vyhodit,“ řekl Zeman.

Zároveň se vyslovil pro prodloužení restrikcí. „Neměli bychom měnit užitečnou a efektivní strategii,“ uvedl s tím, že lidský život má vyšší hodnotu, než ekonomické důsledky.

„Nevěřím médiím, a právě proto si občas přečtu teletext. Tam máte tabulku 28 zemí s údaji o zemřelých na počet obyvatel. Jsme na prvním tedy nejlepším místě. Z toho máme mít radost,“ dodal.

Pochválil i občany za to, jak se k epidemii staví. „Pokud jde o sociální smír, lidé se chovají skvěle,“ myslí si Zeman. Důležité je navíc podle něj zachránit nejen ekonomiku, ale i životní úroveň.



Prezident si ale neopomněl zkritizovat opozici, která podle něj naprosto selhává. „Poštěkává, ale návrh nepodala,“ řekl.

Prase by zemřelo hlady

Zeman neochotně okomentoval také kauzu prezidentského kancléře Vratislava Mynáře. Ten i přes nouzový stav, který zakazuje shromažďování více osob, uspořádal v pátek zabíjačku. Mynář jej podle svých slov musel zabít, protože přestalo přijímat potravu.

„Jen jednu větu, protože více za to nestojí. To prase nebylo nemocné, ale hladové. Nemohlo totiž konzumovat zbytky ze zavřeného penzionu. Takže to prase by zemřelo,“ řekl Zeman.