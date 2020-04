Řadu obchodů možná otevřeme dříve, říká ministr Havlíček

V Německu mají na milion obyvatel třikrát víc nakažených, než u nás. Přesto tam v pondělí otevře většina obchodů, limit mají do 800 metrů čtverečních. U nás se obchody do dvou set metrů otevřou až o týden později. Nejsme zbytečně ustrašení a nedržíme přísná opatření déle, než je nutné?

Snažíme se, aby naše rozhodnutí byla vybalancovaná. Aby tam byl pohled ekonomický, ale na druhé straně i pohled epidemiologů. Díky kterým jsme za první měsíc a půl dosáhli výsledků, před kterými má respekt celá Evropa včetně Německa.

Podle všech indicií máme koronavirus částečně pod kontrolou. Takže jsme respektovali názor epidemiologů, byť já bych uvolňoval rychleji. Teď budeme měřit, jak se to vyvíjí a pokud se bude situace lepšit – zejména po zhodnocení Velikonoc – jsme připraveni všechno urychlit.

Podle jakého klíče vybíráte, co otevřít a co už ne? Někdy to působí, jako kdybyste si nastříhali papírky a tahali je z klobouku.

To v žádném případě. Když se podíváte třeba na Rakousko, zjistíte, že to tam je hodně podobné. Diskuze nemůže být jenom s ohledem na metry čtvereční obchodů, ale i s ohledem na to, jaký je předpoklad, že se tam bude či nebude šířit epidemie. Třeba hobbymarkety jsou v úplně jiné poloze, než třeba hyper- či supermarkety ve velkých obchodních centrech. Ty jsou dvakrát zaizolované. Jednou v obchodním centru, podruhé ve vlastních prostorách. Zatímco hobbymarkety jsou provzdušněné, je tam přístup z ulice, je tam zahradní centrum. Navíc jsme si tam potřebovali otestovat zvýšený režim dezinfekce, hygieny a tak dále.

Pak je tady ještě jeden faktor, na který se zapomíná. Epidemiologové se snaží rozvolnit pohyb obyvatel po městě. Kdyby se nyní otevřely provozovny v obchodních centrech, dojde k tomu, že se tam shlukne velký počet lidí, takto se to rozvolní.

Faktem je, že hobbymarkety se staly jistým symbolem. Když člověk viděl fotky davů v nich o Velikonocích, musel si klepat na čelo, proč zůstaly zavřené třeba jiné malé obchody, anebo kostely pro věřící, kde je v jednu chvíli určitě méně lidí, ne?

Nemůžete udělat všechno naráz. Hobbycentra, železářství a stavebniny, které byly otevřeny pro živnostníky stále, jsme otevřeli pro veřejnost rovněž proto, že to je nějakým způsobem spojeno s kutilstvím, koníčky a domácími aktivitami. Protože se blížily Velikonoce a naším cílem bylo, aby lidé pokud možno nekorzovali po městech, necestovali po příbuzných. Aby spíš byli doma, na chatě, nebo na zahradě. A aby tím pádem měli prostředky, aby tam mohli pracovat, zabavit se. Což se osvědčilo, protože si lidé skutečně nakupovali věci na tyto činnosti. A znovu opakuji, tyto obchody jsou mimo centra měst, navíc provětrávané.

Zastavme se u kostelů, které se měly otevřít až od 8. června. Navíc stejně jako sportovní akce pro méně než 50 lidí. Neměli by mít lidé právo se modlit, aby už to „svinstvo“ zmizelo, stejně jako to dělaly generace našich předků, třeba ve středověku i při moru?

My už jsme v pátek uvolnili bohoslužby do 15 osob, což bude platit od 27. dubna. Navíc jasně říkáme, že až se v příštím týdnu vyhodnotí čísla za Velikonoce, tak pokud se to bude vyvíjet dobře, jsme připraveni všechno zkrátit a navyšovat počet účastníků.

Stejně tak řadě lidí vadí, že nejsou otevřena muzea, galerie, knihovny. Což jsou instituce, kde ani za normálního stavu určitě není narváno víc než v hobbymarketech. Proč tedy musí čekat na otevření až do 25. května?

Berte to tak, že tím rozdělením do etap se nejen eliminuje nějaké riziko shlukování, ale současně se dávkuje množství lidí, kteří budou korzovat po městech. Musí se to dělat postupně a vždy se můžeme bavit, zda měly být dřív zoologické zahrady, nebo galerie, anebo obchody do dvou set metrů. Vždy bude nějaká nespokojená skupina.

Opět říkám, že jsme se hodně inspirovali Rakouskem. Byť je nutné říct, že tam je to o týden či čtrnáct dní rychlejší. Nicméně třeba hobbycentra s malými obchody spustili taky s předstihem. Naší ambicí je – pokud to situace umožní – to zkrátit také. Osobně pro to udělám maximum, ale musí to být po dohodě se zdravotníky a musíme mít jasná čísla, že se situace lepší.

Poslední věc k hobbymarketům, protože si už připadám jako kolovrátek. Nic proti nim, ale když z nich člověk vidí fotky těch ohromných front před kasou a představí si muzea, galerie či knihovny za normálního provozu, tak tam tolik lidí nebývá ani náhodou, ne?

Na sociálních sítích a internetu se objevují jen fotky, které ukazují hlavně to negativní. My jsme v hobbycentrech celou dobu měli naše lidi a musím říct, že ve většině to bylo v pořádku, lidé byli disciplinovaní. Ano, v určitých hodinách se jich tam nahrnulo víc, ale totéž lze říct o hypermarketech, které byly otevřené celou dobu. V některých to bylo perfektně zorganizované, jinde byli lidé namačkaní.

Galerie a muzea jsou na seznamu a rádi to urychlíme, bude-li se vše vyvíjet příznivě. Prostě je to specifická doba, musíme konat krok za krokem. Kdybychom otevřeli muzea, bude někdo namítat, že si lidé se začínající sezonou nemůžou koupit nářadí, sazenice nebo kůru.

Když už jsme u hypermarketů – server Info.cz jich několik obvolal, aby zjistil, kolik zaměstnanců včetně prodavaček a prodavačů v první linii se za ten měsíc a půl nakazilo koronavirem. Mluvčí Lidlu jim řekla, že ve všech 256 jejich prodejnách šlo o čtyři lidi. V Globusu, jenž zaměstnává zhruba 5 tisíc lidí, byly dva případy. Obě mluvčí dodaly, že si to jejich zaměstnanci nejspíš přinesli z domova. Co tomu říkáte?

To je spíš otázka na epidemiology. Záleží, v jakých typech obchodů se to zjišťovalo, jak velký byl vzorek. V každém případě to svědčí o tom, že se Česká republika stává vzorem takřka pro celý svět, jakým způsobem jsme se s tím dokázali vyrovnat. Myslím tím celý národ. Je to zásluhou jak těch v první linii, tak živnostníků, malých i velkých firem, řidičů dopravy, zodpovědných zaměstnanců. Tedy i prodavačů, kteří se chrání.

Zásluhou všech, kteří začali nosit roušky. I zásluhou vlády, která udělala rychlá a důrazná opatření včas. I když byl křik a nadávky opozice a dalších, že jsme možná příliš důslední a opatrní, všechno se nám vyplatilo. Díky tomu se nám zřejmě podaří rychleji nastartovat provoz. Chce to ale ještě chvíli trpělivost, protože nesmí nastat druhá vlna, jako třeba v Japonsku.

Ptal jsem se na nízké počty nakažených v první linii v supermarketech. Nemůže to třeba spíš svědčit o tom, že riziko nemuselo být až tak velké, pokud se z tolika zaměstnanců dvou velkých řetězců skutečně nakazilo jen pár lidí?

V žádném případě nesouhlasím. To bychom popřeli, co se odehrává v Itálii, Španělsku, v New Yorku, ale i v Německu. Je to lepší proto, že se zavedla opatření. Rychlé uzavření letů, uzavření hranic, škol, včasná izolace obchodů, povinné roušky. Nebo třeba dezinfekce, které je dnes na rozdíl od jiných zemí všude dostatek, protože jsme v polovině března zajistili pod ministerstvem průmyslu asi deset milionů litrů lihu, okamžitě certifikovali několik desítek společností, které začaly dezinfekci míchat, a zahájila se distribuce. Výsledkem je, že dnes mají všechny tyto společnosti dezinfekce dostatek.

Dále se zabezpečilo, že v supermarketech musí být rukavice a rozestupy. Díky těmto opatřením se podařilo lidi odizolovat a nákaza se nešíří tak rychle. To je ta příčina dobrých výsledků.

Jedním ze symbolů možná chaotického rozhodování vlády se stalo otevření psích salónů od pondělka, zatímco kadeřnictví pro lidi se otevřou až od 25. května. Vysvětloval jste to tím, že jste dostal spoustu e-mailů od pejskařů, kteří si to žádali. Není poměrně bizarní, že se rozhodujete na základě e-mailů od nějaké zájmové skupiny?

Nesmíte číst pouze titulky. Jsou média, která záměrně udělají titulek jen proto, aby do nás píchla.

Počkejte, to nebyl titulek, vy jste to přece říkal v České televizi s tím, že jsme národ pejskařů…

Musíte to ale doříct celé. Já také řekl, že s tím epidemiologové souhlasili. My to samozřejmě neděláme proto, že nám někdo napíše e-mail. Podle toho bychom otevřeli všechna kadeřnictví zítra, e-mailů nám chodí stovky. Já jen demonstroval, kolik je u nás pejskařů a že to je věc, která lidi nesmírně zajímá. Důvodem otevření ale nebylo toto, nýbrž fakt, že epidemiologové jasně řekli, že kontakt přenášený zvířetem v tomto ohledu není nebezpečný. To znamená, že nehrozí šíření epidemie. Na rozdíl od kontaktu s osobou u kadeřníka, manikéra či pedikéra.

Na základě stanoviska epidemiologů ještě proběhla diskuze, zda to můžeme otevřít 20. dubna, nebo 27. dubna. Jestli to víc spadá do služeb, nebo do řemesel. Nakonec jsme to dali do živnostensko-řemeslných profesí. Samozřejmě je naším cílem, aby se i kadeřnictví otevřela dřív, pokud to bude na základě výsledků možné. Budeme ovšem muset vytvořit náročnější hygienická opatření, na tom už dnes pracujeme.

Dalším hojně diskutovaným symbolem vašich opatření se staly posilovny a fitness centra, kam sice lidé budou moci chodit od 11. května, ale nebudou se tam moci převlékat, umýt ani chodit na toalety. Byl někdo z vás, kteří jste to psali, někdy v posilovně?

Ale ano. Nicméně musíme si zvyknout, že nový start bude v jiném režimu, než jsme byli zvyklí. Svět je prostě jiný a my máme dvě možnosti. Buď dáme striktně na zdravotníky a epidemiology a pak by se to hodně odsunulo. Anebo uděláme kompromisní opatření, kdy to sice nebude tak pohodlné a komfortní, ale aspoň se bude moct otevřít. Předpokládám, že s toaletami se to nějakým způsobem vyřídí. Chápu, že bez sprchování a šaten to může být náročné, ale musíme si všichni říct, jestli se budeme řídit požadavky trhu, nebo těch, díky nimž jsme na tom nyní relativně dobře.

Přiznávám, že jsem ve vládě ve velmi složité pozici. Protože samozřejmě hájím více ekonomické zájmy a zájmy podnikatelů, z brzdění podnikání jsem neskutečně frustrovaný. Troufám si tvrdit, že vždy bojuji jako lev, abychom něco uspíšili. Na druhé straně musím dávat věcné argumenty a respektovat, co říkají lidé, kteří to vidí ze zdravotního úhlu pohledu. Kdyby převážil ekonomicko-podnikatelský pohled, neuhlídali bychom to a zvrtlo by se to, tak bychom tu měli i ekonomicky výrazně větší problém, než tu byl doposud.

Ze strany vlády dochází i k některým vyloženě absurdním situacím. Jako když ministerstvo zdravotnictví umožnilo otevřít některé další obchody, ale zároveň lidem zakázalo do provozoven vstupovat. Deník N napsal, že se na ministerstvo obraceli i policisté, kteří nevěděli, zda v takové situaci lidi pouštět, nebo rozhánět, takže resort Adama Vojtěcha slíbil chybu napravit. Jak se něco takového vůbec může stát?

Absurdní je celá situace, která ve světě je. Absurdní je, že se musela odizolovat komplet celá ekonomika, všechny obchody. Kdyby to někdo řekl před třemi měsíci, každý by ho považoval za blázna. Ale jsme v situaci totální absurdity, kdy jsme to museli udělat. A samozřejmě při tisících různých opatřeních a stovkách usneseních může nastat situace, kdy se to vzájemně nepotká. Kdy jedno vyloučí druhé.

Vzpomeňte si třeba na pouštění seniorů do obchodů. Měnily se časy, protože jsme se snažili vytvořit optimální podmínky pro starší lidi. Ano, udělali jsme tam chybu, protože jiná skupina zase nemohla ráno pohodlně nakoupit. Mohli jsme to dát rovnou do režimu, v jakém je to dnes, a může se zdát absurdní, že jsme to dvakrát změnili. Když se ale něco nepovede, okamžitě se to změní. Takže nás, prosím, nechytejte při těch stovkách a tisících úkonů na detailech.

Dnes nás kritizuje opozice za to, na jaký segment podnikání jsme zapomněli a mohli ho podpořit víc. Když byla před deseti lety hospodářská krize a vládla současná opozice, ještě jsem podnikal. Tehdy ta krize trvala dva roky a podpora podnikatelů u nás byla čistá nula. Opakuji nula, nic. Tady jsme za měsíc a půl pokryli podporou takřka všechno. Živnostníky, zaměstnance, střední firmy, velké podniky. Těch opatření je celá řada, stojí to desítky až stovky miliard korun. A teď nám někdo vyčítá, že jsme zapomněli na jednu skupinku. Ano, asi má pravdu. Tak to napravíme. Pracujeme pod tlakem, zvládnout se toho musí hodně. Ale víme, co děláme, proč to děláme, a garantuji vám, vyvedeme ekonomiku z krize tak, že posílíme.

Od 8. června mají začít fungovat zotavovací akce pro děti do 15 let. A opět: není absurdní, že zatímco tak staré děti nebudou muset chodit do školy, budou moct vyrazit na letní tábory, pokud to chápu správně?

Pane redaktore, už mě s těmi absurditami štvete. To nevidíte, že jsme v situaci, kterou tahle planeta za posledních sto let nezažila? Teď k otázce. Od června pouštíme kroužky a aktivity s tím spojené. Nicméně tábory bych vůbec neviděl jako nereálné. Platí to samé, co u obchodů: Počkejme si, jak se bude vyvíjet situace. Když to půjde dobře, tak se nejdéle v průběhu května řekne, jak to bude s letními tábory.

Osobně si myslím, že letní tábory mají šanci, že budou, navíc by to bylo pro všechny dobré odreagování. Samozřejmě asi za nějakých přísnějších hygienických podmínek, ale pokud se to bude vyvíjet dobře, nejsou vůbec ztracené. Určitě uděláme maximum, aby byly.

Na závěr věc, která řadu Čechů zajímá nejvíc. Hospody a restaurace se otevřou 25. května pro konzumaci na zahrádkách. Zároveň tam ale lidé budou muset udržovat rozestupy. Je reálné udržet někoho, kdo se třeba opije, metr a půl od ostatních hostů?

Hospody jsou zajímavý problém, řeší se to všude ve světě. V Itálii třeba sedí ob stoly. Jsou země, které se neodhodlaly ani nadechnout k tomu, že by hospody otvíraly. Zatím ještě nemáme finálně připravená hygienická pravidla, nesnědli jsme všechnu moudrost světa. Každou tu věc konzultujeme s odborným profesním svazem.

Toto hodně řešíme s Asociací hotelů a restaurací, tam je celá řada praktiků. Připravují nám scénáře, jak zařídit, aby se k sobě lidé tolik nepřibližovali a vše včetně hygieny mohlo fungovat. Samozřejmě, že to nebude úplně komfortní a hosté, kteří nejsou například na obědě s rodinou, asi budou muset mít přiměřený rozestup. Ale zase nejde nechat, aby byla namačkaná hlava na hlavě u výčepu, nebo hrálo deset lidí karty u jednoho stolu. To asi nebude možné.

Dotaženo ad absurdum, mohli byste lidem dovolit, ať chodí do hospod, ale nesměli by se tam opít. Protože opilci bývají zpravidla družní. To je přece asi nesmysl, ne?

Samozřejmě. Nelze nikomu zakázat, aby si dal víc panáků. Ale i když se bavím s kolegy ze zahraničí, všichni zatím celkem striktně odmítají jakékoli noční kluby, bary, diskotéky a podobně. Kromě jiného proto, co jste říkal. Že když se tam lidé opijí, ztratí zábrany a může tam být určitý problém. Je to prostě nějaká daň, kterou dnes všichni platíme za epidemii a je nepochybné, že komfort bude ještě nějakou dobu omezen.

Ale máme velkou šanci být z toho jako jedna z prvních zemí venku. I proto, že jsme důslední a nepodlehli jsme všem výzvám, apelům a někdy i provokacím, ať okamžitě vše uvolníme.

Řada lidí z Česka podniká na celém Evropském trhu. Jak vnímáte věci, jako když premiér Andrej Babiš prohlásí, že otevření hranic teď pro něj není prioritou?

S premiérem teď trávím několik hodin denně. Rozhodně nemohu říct, že by pro něj otevření hranic nebylo důležité. Včera jsme to zrovna řešili a chce připravit jednodušší pravidla pro cestování pracovníků firem, rovněž třeba jen včera jednal s chorvatským premiérem, jak umožnit našim lidem strávit dovolenou v Chorvatsku.

Řekl to v České televizi s tím, že nejdůležitější pro něj je, co se děje v Česku.

Ano, řekl to v kontextu, protože jedním ze zdrojů šíření byl přeshraniční ruch. Samozřejmě vnímáme, že určitá izolovanost zabránila šíření viru. Takže ten krok byl naprosto správný. Teď jsme v nějaké fázi B, kdy by se to v některých zemích mohlo začít zlepšovat. Jde o šikovné nastavení, aby se to s takovými zeměmi mohlo rozjet rychleji.

První krok jsme udělali tím, že jsme pustili do zahraničí ty, kteří tam potřebují vyřídit nějaké technické úkony, servisní, seřizovací činnost v průmyslu či vyřídit klíčové obchodní aktivity. Dnes ale musí po návratu do čtrnáctidenní karantény. V pondělí jdeme na vládu s tím, že to chceme upravit. Tak, aby do karantény nemuseli. Zjednodušeně řečeno: Nejprve chceme mezi státy obnovit obchodně-pracovní režim, ve druhé fázi pak půjde o jednotlivé obyvatele cestující za turistikou.