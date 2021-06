STALO SE DNES: Nákaza po první dávce není vzácná, roušky zmizí koncem léta

Ukázalo se, že nákaza covidem-19 po prvním očkování není vzácná. Ochrana je totiž jen poloviční. Ústav zdravotnických informací a statistiky eviduje přes 20 tisíc takových případů. Z nich přibližně jen asi čtyři tisíce lidí pociťovaly symptomy, zbytek byl zcela bez příznaků. První dávka očkování proti koronaviru přitom stačí, aby se daný člověk nemusel pravidelně testovat.

Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové se na začátku školního roku ve školách bude opět testovat, roušky pravděpodobně sundáme koncem léta. Stejně tak bude potřeba i přeočkovat populaci. „Zatím to vypadá, že nejdříve letos ke konci roku,“ uvedla hygienička v rozhovoru pro MF DNES. Pokračovat bude také Chytrá karanténa, která se bude používat nejen na covid, ale na všechna ostatní infekční onemocnění.



První setkání lídrů USA a Británie od lednového nástupu Joe Bidena do Bílého domu přineslo vřelá slova a úsměvy pro kamery. Fotografie Bidena, Borise Johnsona a jejich manželek v pátek plnily titulní stránky britských deníků a bulvární Daily Mail dokonce o setkání psal jako o „festivalu lásky“. Portál Politico uvedl, že zatímco Biden ve čtvrtek při setkání s Johnsonem upřednostnil přátelskou atmosféru, lídři EU si pravděpodobně při víkendových jednáních s britským premiérem neodpustí „ostřejší slova“.



Hokejista Jaromír Jágr se odmítl zapojit do očkovací kampaně. Nabídku premiéra Andreje Babiše odmítl se slovy, že on sám se nyní očkovat nehodlá. Uvedl totiž, že má dostatek protilátek. Jejich hodnota by však podle odborníků při rozhodování o podání vakcíny neměla hrát roli.



Evropská komise požaduje po České republice zhruba 2,1 miliardy korun (82,5 milionu eur) za špatné vyměření cla při dovozu textilu a obuvi z Číny v letech 2012 až 2019. Podhodnocení dovezeného zboží z Číny vedlo k nižším příjmům rozpočtu EU. Celní správa se závěry komise nesouhlasí a bude nadále o této záležitosti jednat.