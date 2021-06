STALO SE DNES: Europoslanci odsoudili Babišův střet zájmů, o víkendu zaprší

Jasná většina europoslanců podpořila usnesení odsuzující střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Právně nezávaznou rezoluci, která vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert, podpořilo 505 členů sboru z 690. Babiš dlouhodobě tvrdí, že žádný střet zájmů neexistuje.

Senátoři se rozhodli vrátit do Sněmovny návrh zákona, podle kterého by řidič musel při předjíždění míjet cyklistu nejméně ve vzdálenosti 1,5 metru. Kde je povolena rychlost 30 kilometrů za hodinu, tam by řidič musel jet nejméně jeden metr daleko od cyklisty. Senátoři požadují změnit výši pokut na maximálně 2 tisíce korun, pokud řidič cyklistu neohrozí. Poslanci tak budou muset o návrhu hlasovat znovu.



Konec pracovního týdne se ponese ve znamení oblačnosti a ojedinělých přeháněk, místy se stále mohou vyskytnout i bouřky. Teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů, v příštím týdnu pak atakují tropickou třicítku. Nejnižší noční teploty budou mezi 14 a 9 stupni Celsia.

Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.



Při nehodě autobusu na severu Peru zemřelo nejméně 17 lidí, šest dalších bylo zraněno. Ve voze bylo 33 pasažérů včetně několika dětí. Dopravní prostředek sjel z jedné z tamních horských silnic a zřítil se do 200 metrů hluboké propasti. O nešťastné nehodě informovala tamní média s odvoláním na peruánské ministerstvo dopravy. Zraněným pomohli řidiči dalších vozidel, kteří okolo projížděli.

Koronavirus snížil spotřebu vody. Ubylo totiž turistů, nefungovaly některé služby jako restaurace. Domácnosti ale na svých účtech zřejmě příliš neušetří. Vodárenské společnosti avizují, že budou muset ceny za dodávky zvýšit. Kvůli nákladům na údržbu i plánovaným investicím. V současné době je průměrná hodnota spotřeby vody v domácnostech přibližně 90 litrů na osobu a den.