STALO SE DNES: Cichanouská u Zemana, policista se přiznal k únosu Britky

Bývalý český premiér Petr Nečas kritizuje expolicistu a nynějšího šéfa hnutí Přísaha Roberta Šlachtu. Jeho strana je podle něj „vůdcovského typu, fízlovská parta, která s politikou zamíchá,“ řekl Nečas na CNN Prima News. Šlachta prý Nečase v minulosti žádal o funkci policejního prezidenta. „Každou funkci chtěl používat jako odrazový můstek k dalším politickým výšinám,“ řekl expremiér.

Anglický policista Wayne Couzens se u soudu přiznal k únosu a znásilnění třiatřicetileté Sarah Everardové. Přijal i zodpovědnost za její zabití, ale k vraždě se nepřiznal. Žena zmizela 3. března po cestě domů a její tělo policisté našli o týden později. Vražda v Británii vyvolala rozsáhlou debatu o násilí na ženách.



Hlavní tvář běloruské opozice Svjatlana Cichanouská v Lánech navštívila prezidenta Miloše Zemana. Prezident republiky jí vyjádřil osobní podporu, podporu Česka a vysoce ocenil její odvahu, uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Cichanouská také diskutovala s českým prezidentem o situaci zatčeného běloruského opozičního novináře Ramana Prataseviče.



Jednadvacetiletá Shamima Begumová opět žádá rodnou Británii o umožnění návratu. Žena se před šesti lety přidala v Sýrii k teroristickému Islámskému státu. V novém dokumentu popsala, že k odchodu ji vedla mladická nerozvážnost, naivita a touha stát se součástí něčeho většího. Britský nejvyšší soud v únoru rozhodl, že se vrátit už nesmí.



Podle vicepremiéra Karla Havlíčka se zákazníci se budou muset testovat v restauracích nebo v posilovně i přes prázdniny. Řekl to v rozhovoru pro MF DNES, kde také hovořil o myšlence sloučit ministerstva, která nyní vede, což by podle něj resortům prospělo. Chtěl by také zavést ministerstvo hospodářství.