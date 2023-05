STALO SE DNES: Putin vystoupil na přehlídce, Kalousek zváží návrat do politiky

Budoucnost Ruska a ruského lidu závisí na vojácích, kteří bojují za Rusko na Ukrajině. Řekl to ruský prezident Vladimir Putin, když vystoupil na vojenské přehlídce v Moskvě k výročí porážky nacistického Německa v roce 1945. Putin vyzval k vítězství v nynější válce, kterou ruská vojska rozpoutala na jeho rozkaz loni v únoru. Vinu za její vypuknutí Putin opět přisoudil Západu.

Opoziční hnutí ANO chce, aby předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebyl součástí rozhodování o návrhu na zrušení části vládní novely o červnové valorizaci penzí, uvedl server Seznam Zprávy. Skupina senátorů bere svůj návrh zpět. O dalším postupu rozhodne určený soudce zpravodaj Jiří Zemánek.

Bývalý ministr financí a předseda lidovců i TOP 09 Miroslav Kalousek přemýšlí o návratu do politiky, ze které odešel před dvěma lety. Nabídku mu učinil šéf pražské topky Jiří Pospíšil. Kandidovat by mohl na Praze 2 do Senátu. V březnu tohoto roku se vyjádřil ale i k možnému návratu cestou europarlamentu.

Běloruského vůdce Alexandra Lukašenka zřejmě přinutili přiletět do Moskvy na přehlídku na Rudém náměstí, přestože zjevně není zdravý. Uvedl to opoziční portál Naša Niva. Na sociálních sítích se objevilo neověřené tvrzení, že Lukašenko kvůli zdravotnímu stavu už odletěl z Moskvy, přičemž na letiště ho doprovázela sanitka.

V Česku vzrostl za poslední čtyři roky podíl dětí mezi 11 a 15 lety, které mohou být závislé na sociálních sítích. Zatímco v roce 2018 problémově čas na sítích trávilo pět procent dětí, loni osm procent. Častěji jsou to dívky než chlapci.