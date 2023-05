Závislost na sociálních sítích má v Česku až osm procent dětí, ukázala studie

Ukázala to česká část mezinárodní studie o zdraví a životním stylu školáků a školaček HBSC 2022 (Health Behaviour in School-aged Children). Výsledky v úterý na tiskové konferenci v Praze představili vedoucí výzkumného týmu Michal Kalman a datový analytik Petr Baďura z Univerzity Palackého v Olomouci.

Studie se opakuje pravidelně každé čtyři roky od první poloviny 80. let. Česko se poprvé zapojilo v roce 1994. Loni v květnu a červnu pak odpovídalo téměř 14 900 dětí ve věku 11, 13 a 15 let z 246 základních škol a víceletých gymnázií ze všech krajů ČR. Zjištění jsou reprezentativní. Životní styl školáků sleduje Světová zdravotnická organizace (WHO). Závěrečnou studii s výsledky z 51 států se chystá zveřejnit na podzim. Při posledním zjišťování v roce 2018 byly české děti v užívání sítí spíš podprůměrné. Nejvíc problémových uživatelek a uživatelů bylo mezi adolescenty na Maltě, ve Španělsku či Rumunsku, a to kolem 15 procent. Nejméně naopak mělo Nizozemsko, Izrael či Švýcarsko, a to asi tři až čtyři procenta, přiblížili výzkumníci.

Profil na sociálních sítích nemá 18 procent dětí. Polovina pak užívá sítě běžně. Bývá na nich sice většinou každý den, ale ne každou volnou chvíli. Intenzivně v každém volném okamžiku, kdy je k tomu prostor, se na sítích pohybuje 23 procent dotázaných. Znaky problémového užívání a závislosti jsou patrné u osmi procent dětí.

„Většina dětí a dospívajících s on-line světem a virtuálnem problém nemá. Zdravá míra užívaní sociálních sítí a hraní her neškodí. Je to naprosto běžný způsob trávení volného času,“ uvedl Baďura.

Výzkumný tým zjistil, že problémoví uživatelé a uživatelky méně a hůř spí, mají zvýšené riziko depresí. Jsou podrážděnější, trpí víc skleslostí, osamělostí či citovými problémy. Výrazně víc pijí energetické nápoje, ale i alkohol. Mají méně pohybu. Chatrnější jsou vztahy s vrstevníky i rodiči. Víc jim hrozí šikana. Mívají horší prospěch. Časté je lhaní. Intenzivním uživatelkám a uživatelům pobyt na síti nenarušuje běžné fungování. Jsou ale nadprůměrní v pití alkoholu či kouření, častěji jsou podráždění. I oni pociťují víc osamělost a nudu, uvádí studie.

Podle výzkumníků jsou sítě „doménou dívek“. Zatímco znaky závislosti jsou vidět u sedmi procent jedenáctiletých dívek a chlapců, mezi patnáctiletými má problémy desetina uživatelek a pět procent uživatelů. Intenzivně je na sítích pak dalších 30 procent patnáctiletých dívek a 25 procent patnáctiletých hochů.

V 11 letech profil na sítích nemá 26 procent chlapců a 23 procent dívek, o čtyři roky později 16 procent hochů a desetina děvčat.