Kalousek dostal nabídku na návrat do politiky. Rozhodne se v létě

Podle Seznam Zpráv by se mohl Miroslav Kalousek do politiky vrátit poté, co dostal nabídku kandidatury do Senátu na Praze 2. Volby jsou příští rok na podzim.

„Učinili jsme Mirku Kalouskovi za pražskou TOP 09 nabídku, že by mohl kandidovat na Praze 2 do Senátu. Konzultovali jsme to i s našimi politickými partnery. ODS ví, že to panu Kalouskovi nabízíme, jsou s tím v souladu. Paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová to rovněž nijak nerozporovala,“ řekl Seznam Zprávám šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Měl by se Miroslav Kalousek pokusit o návrat do vysoké politiky? ano 57 %(368 hlasů) ne 43 %(275 hlasů)

Kalousek se zatím k nabídce nevyjádřil a staví se k ní rezervovaně. Důvodem může být fakt, že na Praze 2 bude obhajovat senátorský mandát nedávný prezidentský kandidát Marek Hilšer.

„Při poslední schůzce, což už bude třeba dva měsíce, pan Kalousek řekl, že si to musí rozmyslet. Přišlo mi, že se k tomu staví rezervovaně, neřekl ano ani ne, chápu to tak, že jeho finální slovo uslyšíme v létě,“ dodal europoslanec Pospíšil, kdy se má bývalý šéf topky vyjádřit.

Kandidatura do europarlamentu

Přitom na konci března tohoto roku nevyloučil ani kandidaturu do Evropského parlamentu. „Domácí politika je s evropskou velmi provázaná. Já jsem jasně řekl, že v tomto roce nebudu kandidovat do žádných voleb. Do jakých voleb budu kandidovat v následujících letech, ještě nevím. Možná do žádných, možná do všech, je to jenom rozhodnutí mé a strany, která mě bude, nebo nebude chtít nominovat,“ odpověděl Kalousek na dotaz položený Deníkem N.

Poté zdůraznil, že je to jedna z možností, kterou zvažuje. Je otázkou, zda se chce ještě vracet do politiky. To je podle něj věc diskuzí.

TOP 09 přitom koncem března uvedla, že je možnost, že by svého bývalého předsedu mohla vyslat do evropských voleb. „Zatím je to otevřené a bude se o tom jednat,“ komentoval případnou nominaci do voleb první místopředseda strany Tomáš Czernin. Podle předsedkyně Pekarové Adamové je na sestavení kandidátky příliš brzy a k situaci se odmítla blíže vyjádřit.

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek byl poslancem v Parlamentu České republiky od roku 1998. Během své politické kariéry působil jako předseda KDU-ČSL, podílel se na založení strany TOP 09, které poté rovněž předsedal. Zastával také funkci ministra financí v Nečasově a Topolánkově druhé vládě.

Na svůj poslanecký mandát rezignoval v lednu 2021 v souvislosti s nadcházející volební kampaní. Po opuštění vrcholné politiky se stal konzultantem politiků TOP 09, ODS A KDU-ČSL. Fialova vláda ho rovněž vyslala do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.