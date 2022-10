STALO SE DNES: Piráti chtějí „válečnou daň“ už letos, Rusko má drony z Íránu

Piráti trvají na tom, aby se chystaná daň z mimořádných zisků týkala i letošního roku, tak jak Pirátka Olga Richterová i vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve informovali o koaliční dohodě. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pak ale oznámil, že vláda podporuje daň až od roku 2023. Mimořádná daň se má vztahovat na některé energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky.

Ruský vládní expert Ruslan Puchov zapomněl na zapnuté mikrofony a prozradil, že Írán dodává drony Rusku. Expert ke všemu před začátkem rozhovoru moderátorům řekl, aby se ho hlavně neptali na drony. „Všichni víme, že ty drony jsou íránské, ale vláda to nepřiznala,“ rozpovídal se v živém vysílání. Kreml oficiálně popírá, že by měla ruská armáda na Ukrajině íránské kamikaze drony.

Němečtí socialisté poprvé přiznali, že dlouholetá smířlivá politika vůči Rusku byla chybná. Prohlásil to předseda SPD Lars Klingbeil jako první vysoký představitel německých sociálních demokratů. Kancléř Olaf Scholz si nyní hledá alibi a ani bývalá kancléřka Angela Merkelová se nechce omlouvat. „Snažili jsme se hledat shodu, ale neviděli jsme vzájemné rozdíly. To bylo špatně,“ řekl Klingbeil na stranickém setkání v Berlíně.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu se v pátek telefonicky spojil se svým americkým protějškem Lloydem Austinem. Během hovoru probrali aktuální situaci na Ukrajině i otázky týkající se mezinárodní bezpečnosti. Podle Pentagonu Austin zdůraznil důležitost zachování otevřených komunikačních kanálů během války na Ukrajině. Informaci uvedla agentura RIA Novosti s odvoláním na ruský resort obrany.

V pátek ráno pětasedmdesátiletý řidič urazil osm kilometrů v protisměru, a to na frekventované silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou. Stalo se tak pouze pár dní poté, co na Liberecku zemřeli dva lidé právě kvůli jízdě v protisměru. Policistům jako důvod uvedl to, že špatně vyjel z okružní křižovatky. „Bylo to jen pár vteřin. Měl jsem na výběr čelní střet, nebo strhnout řízení pod kamion,“ popisuje děsivou situaci z rána jeden z očitých svědků incidentu.