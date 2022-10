STALO SE DNES: Trussová rezignovala, policie navrhla obžalovat Feriho

Liz Trussová rezignovala na úřad britské premiérky. Do úřadu přitom nastoupila před pouhými 44 dny. V čele vlády zůstane, dokud konzervativci nezvolí svého nového vůdce či vůdkyni. Rezignace je vyvrcholením vládní krize, kterou prohloubily ekonomické reformní plány, od nichž byla Trussová nucena ustoupit.

Policie navrhla obžalovat bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho z tří znásilnění žen, včetně sedmnáctileté dívky. Hrozí mu až deset let za mřížemi. Expolitik již dříve popřel, že by k činům došlo, svoji nevinu je prý připraven prokázat u soudu.

Rusko nedávno odvolalo část svého kontingentu a systémů protivzdušné obrany ze Sýrie. Rusko tak z oblasti odstranilo zbraně, které omezovaly izraelské vojenské operace v Sýrii. Podle listu The New York Times to může ovlivnit úvahy Izraelců o tom, že poskytnou vojenskou pomoc Ukrajině.

Ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák končí. Prezidentské kanceláři předal svou rezignaci a kancléř Vratislav Mynář ji přijal. Balák, kterému soud v srpnu nepravomocně uložil peněžitý trest 870 000 korun a dvouletý zákaz činnosti v organizacích, které spravují státní majetek, rezignaci podal 14. října, sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Ve funkci skončí ke konci roku.

Zemřel legendární kriminalista a bývalý šéf pražské mordparty Jiří Markovič. V 80. letech pracoval třeba na případu sériového vraha a kanibala Ladislava Hojera či na případu spartakiádního vraha Jiřího Straky. Markovičovi by v listopadu bylo 80 let.