Pekovou řeší kriminálka kvůli podezření ze schvalování agrese na Ukrajině

„Oznámení nám byla postoupena z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia v průběhu minulého pondělí, a to dle místní příslušnosti. V současné době se jimi zabývá oddělení obecné kriminality v Kladně,“ potvrdila řekla pro iDNES.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Případ má na starosti kladenská kriminálka z toho důvodu, že Peková uvádí jako svou adresu středočeskou obec Pchery.

Trestný čin podle § 405: Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

„V dané věci provádíme šetření pro možné podezření ze spáchání trestného činu podle § 405 – popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, a toto prověřování není zatím ukončeno,“ doplnila. To, zda již Peková byla u výslechu, či nikoliv, policie zatím neuvedla.

Redakce iDNES.cz v pondělí oslovila Pekovou, zda již byla kvůli podezření ze popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia u výslechu. Peková telefon nebrala, reagovala v SMS zprávě:

„Přestaňte plácat nesmysly pořád dokola a raději si poslechněte tu původní relaci na Svobodném rádiu. Já pořád mluvím o obrovském riziku zneužití biologického výzkumu, gain of function (Výzkum zisku funkce pozn. red.) a ilegalitě takovýchto programů,“ napsala Peková.

„Pokud vám to připadá jako popírání genocidy, tak se vzpamatujte. Přestaňte mě otravovat a pronásledovat vašimi vyfabulovanými mediálními nesmysly. To je vše, nemusíte mi děkovat za odpověď,“ dodala.

Jde o znovuoživení staré konspirační lži

Peková v úvodu rozhovoru ze 6. dubna mluvila o covidu a škodlivosti očkování proti němu. Poté z možné podzimní vlny přešla sama k tématu ohledně laboratoří na Ukrajině.

„Já to chci říct, možná půjdu k výslechu, ale všichni vědí, že na Ukrajině byly biologické laboratoře. To je informace, kterou já mám léta, to není novinka. Nemluvilo se o tom, prostě to je. Sleduji tento obor a prostě to vím,“ prohlásila Peková, která téměř do detailu citovala ruské představitele.

Ti tvrdí, že ukrajinské biolaboratoře experimentují se smrtícími patogeny. Tvrzení však podporují a dále šíří i čeští dezinformátoři. Média již upozornila, že jde o znovuoživení staré konspirační lži.

„Na území Ukrajiny vznikla síť více než 30 biologických laboratoří… Objednatelem prací je Úřad ministerstva obrany USA pro snižování hrozeb,“ prohlásil 7. března šéf ruské vojenské chemické, biologické a radiační ochrany Igor Kirillov.

Modlete se za Putina, prosila Peková

Peková pak v rozhovoru několikrát zopakovala, že na Ukrajině se pracovalo s nebezpečnými patogeny. „Tam, kde se na začátku bombardovalo, to koreluje s tím, kde byly ty laboratoře,“ uvedla a poté vyzvala k modlitbě za ruského prezidenta Vladimira Putina.

Poté pokračovala ohledně modlitby. „Chci říct a poprosit, aby se každý pomodlil za zdraví pana Putina. Protože to, že tam roztřískal a rozbombardoval ty laboratoře, tak způsobil, že žádná vlna virů nebude. Byly tam věci, které by vlnu spustit mohly. On to věděl a možná se mu nelíbilo, že to má na prahu svého vlastního domova,“ prohlásila.

„Modlitbu dejte potichu, aby vás neslyšel nějaký kamarád, a vy jste nemuseli k výslechu. Jako třeba já,“ radila.

Genetička také uvedla, že USA laboratoře Ukrajinu dala, protože je nemůže mít legálně na svém území. Falešné příběhy o údajných biolaboratořích provozovaných Spojenými státy na Ukrajině jsou základem ruských dezinformací již od nezákonné anexe Krymského poloostrova v roce 2014.