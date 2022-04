Modlete se za zdraví Putina, prosila Peková. Rozhovor prověřuje policie

Peková v úvodu rozhovoru mluvila o covidu a škodlivosti očkování proti němu. Poté z možné podzimní vlny přešla sama k tématu ohledně laboratoří na Ukrajině.

„Já to chci říct, možná půjdu k výslechu, ale všichni vědí, že na Ukrajině byly biologické laboratoře. To je informace, kterou já mám léta, to není novinka. Nemluvilo se o tom, prostě to je. Sleduji tento obor a prostě to vím,“ prohlásila Peková, která téměř do detailu citovala ruské představitele.

Ti tvrdí, že ukrajinské biolaboratoře experimentují se smrtícími patogeny. Tvrzení však podporují a dále šíří i čeští dezinformátoři. Média již však upozornila, že jde o znovuoživení staré konspirační lži.

...aby se každý pomodlil za zdraví pana Putina

„Na území Ukrajiny vznikla síť více než 30 biologických laboratoří… Objednatelem prací je Úřad ministerstva obrany USA pro snižování hrozeb,“ prohlásil 7. března šéf ruské vojenské chemické, biologické a radiační ochrany Igor Kirillov.

Peková pak v rozhovoru několikrát zopakovala, že na Ukrajině se pracovalo s nebezpečnými patogeny. „Tam, kde se na začátku bombardovalo, to koreluje s tím, kde byly ty laboratoře,“ uvedla a poté vyzvala k modlitbě za ruského prezidenta Vladimíra Putina.

„Chci říct a poprosit, aby se každý pomodlil za zdraví pana Putina. Protože to, že tam roztřískal a rozbombardoval ty laboratoře, tak způsobil, že žádná vlna virů nebude. Byly tam věci, které by vlnu spustit mohly. On to věděl a možná se mu nelíbilo, že to má na prahu svého vlastního domova,“ prohlásila Peková.

Tak to mě tedy rušíte, reagovala Peková

Poté pokračovala ohledně modlitby. „Modlitbu mu dejte, patří mu dík za to, že to roztřískal. Modlitbu dejte potichu, aby vás neslyšel nějaký kamarád, a vy jste nemuseli k výslechu. Jako třeba já,“ doplnila Peková, která uvedla, že USA laboratoře Ukrajinu dala, protože je nemůže mít legálně na svém území.

Svobodné rádio Web Manipulátoři.cz již před několika lety upozornil, že do Svobodného rádia pravidelně docházel na rozhovory také například šéfredaktor Aeronetu, který vystupuje pod přezdívkou VK. Kromě toho jsou zde vysílány například konspirační úvahy o látce chemtrails a Vladimír Kapal zde například předčítal knihu od Henryho Makowa – Ilumináti.

Redakce iDNES.cz oslovila s dotazy i Pekovou, ta však po představení pouze odvětila: „Tak to mě tedy rušíte. Děkuji za zavolání.“ Poté telefon položila. Redakce iDNES.cz zaslala Pekové dotazy rovněž esemeskou, na ty však dosud nereagovala.

Redakce oslovila i policii, zda výroky, které Peková řekla v rozhovoru prověřuje. „Na základě informací z médií byla tato věc předána Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia. Pokud bude vyhodnoceno, že jednání naplňuje skutkovou podstatu nějakého z trestných činů, tak bezpochyby dojde k zahájení úkonů trestního řízení. S ohledem na platnou legislativu však nelze blíže cokoliv specifikovat,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Falešné příběhy o údajných biolaboratořích provozovaných Spojenými státy na Ukrajině jsou základem ruských dezinformací již od nezákonné anexe Krymského poloostrova v roce 2014.

Příspěvky zkreslují smlouvu

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině se znovu nepodložené teorie šíří a mnohdy zdůvodňující ruskou invazi. Důvodem má být prý americké biologické laboratoře na Ukrajině. Weby šířící nesmyslné konspirační teorie pak dokonce mluví o jakémsi patogenu používaném proti vlastním obyvatelům.

Příspěvky podle webu Manipulátoři.cz tvrdily, že Rusko při raketových útocích zničilo 7 z 11 předpokládaných laboratoří. Tvrzení jsou nepravdivá, uvedly nezávislé platformy kontrolující fakta. Příspěvky zkreslují smlouvu mezi Spojenými státy a Ukrajinou, jejímž cílem je předcházet biologickým hrozbám.

Podle Bezpečnostní služby Ukrajiny, hlavní bezpečnostní agentury země, laboratoře vlastní a financuje ukrajinská vláda. Ukrajinská a americká vláda se v srpnu 2005 spojily s cílem „zabránit šíření nebezpečných patogenů a souvisejících odborných znalostí a minimalizovat potenciální biologické hrozby“, jak uvádí smlouva.

Podle webu Manipulátoři.cz nezisková mediální společnost Coda v roce 2018 uvedla, že tvrzení je součástí širší dezinformační kampaně Kremlu s cílem zdiskreditovat Spojené státy v očích ruských prozápadních sousedů, Ukrajiny a Gruzie.

Když vypukla pandemie covidu-19, Rusko se spojilo s Čínou, aby dále umocnily nepravdivé tvrzení o amerických laboratořích na Ukrajině, cílem bylo vyvolat pochybnosti, zda koronavirus nepochází z jedné z údajných laboratoří „kontrolovaných USA“, uvádí zpráva z dubna 2021 od Daily Beast.