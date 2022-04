Ruští trollové chtějí rozdělit český národ, míní expertka na dezinformace

S článkem o budoucnosti ruských kybernetických operací vyhrála mezinárodní studentský výzkum vypsaný Allied Rapid Reaction Corps NATO a jako první Češka získala celoroční výzkumný grant od think-tanku German Marshall Fund. Ve studii se věnovala evropskému hnutí elfů, kteří bojují proti dezinformacím. „Chtěla jsem ukázat lidem, že jim někdo chrání záda,“ vysvětluje.

Čeští elfové vydali speciální report informující o nejsilnějších narativech, které ruská dezinformační mašinerie šíří v naší společnosti. Zůstaly stejné i po přepadení Ukrajiny?

Je to pořád stejná písnička, která spočívá ve snaze Ruska podlomit naše zakotvení na Západě a důvěru občanů v členství v EU a NATO. Před válkou bylo silným dezinformačním trendem i antivaxerství a covid, pak se to otočilo a přibyla snaha podlomit naši podporu Ukrajině.

Čím nás dezinformátoři chtějí v souvislosti s českou pomocí Ukrajině znejistět?

Vidíme snahu vyvolat bouři odporu a rozdmýchávání nenávisti a závisti vůči uprchlíkům – „uprchlíci nám přišli sebrat práci, dostali státní podporu“. Jiným narativem dezinformátorů je „nepomáhat Ukrajině, protože vláda Petra Fialy nás zavleče do války“. Rozdělená a nenávistná společnost, o to Rusko stojí, protože taková společnost je nejslabší.

Po napadení Ukrajiny se Západ obrátil k Rusku zády. Znamená to, že jeho dezinformace přestávají fungovat?

Dezinformační mašinerie byla pro Kreml dlouhé roky nejúčinnější zbraní, kterou proti Západu měl. Od prvního okamžiku války je však patrný souboj dvou narativů – na jedné straně agresivního Ruska, které napadá Ukrajinu, na druhé hrdinné čestné Ukrajiny, která bojuje a brání evropské hodnoty. Lepší příběh, ukrajinský, vítězí. Umíme rozlišit, kdo je kdo ve střetu dobra a zla.

V průběhu konfliktu se proti Rusku postavilo také hnutí hackerů Anonymous. Co to znamená?

Potvrzuje se, že kybernetický aktivismus je na vzestupu. V mnoha ohledech to přepisuje dějiny a naši znalost konfliktů jako takových. Kybernetiční elfové jsou hnutím, které bojuje proti dezinformacím, kybernetické hnutí Anonymous je označení pro hackery, kteří prolamují hesla a získávají přístupy do utajených částí ruského internetu. Jejich motivace byla podobná jako u kohokoli, kdo se rozhodl do konfliktu zapojit, třeba vyrazil za Ukrajinu bojovat.

Co z toho Anonymous má?

V rámci solidarity s Ukrajinou se rozhodli, že udeří Rusko tam, kde ho to nejvíc bolí – v jeho kybernetickém prostoru, kde se profilovalo jako supervelmoc. Žili jsme 77 let v míru a teď Vladimir Putin přinesl válku na práh Evropy.

Vaše studie o aktivitě a organizaci kybernetických elfů je unikátní. Proč jste si vybrala toto téma?

Chtěla jsem ukázat lidem, že je tady někdo, kdo bojuje za hodnoty, kterým věříme. Je dobré vědět, že nám někdo chrání záda. Zkoumala jsem elfská hnutí po Evropě. Ve 13 evropských zemích operuje okolo čtyř tisíc dobrovolníků. Jedna z buněk je i na Ukrajině.

Jak víte, kolik je elfů? Se zveřejňováním informací o sobě jsou opatrní.

Sami mi ta čísla dali. Vznikla jako reakce na ruské profesionální internetové trolly. Počty trollů (dezinformátorů placených Kremlem – pozn. red.) neznám, Rusko dělá maximum, aby ty informace zůstaly utajené. Trollové zneužívají moderní technologie, konkrétně takzvané robotické účty. Jde o pár řádků kódu, a když je správně napsaný, dokáže se chovat jako reálný uživatel sítě. Jeden troll si tedy může vytvořit i tisíce falešných účtů, které budou sdílet a multiplikovat zprávy na sociálních sítích.

Jak elfové pracují nyní, když se na Ukrajině válčí?

Pomáhají Ukrajině. Baltští elfové jsou přímo napojeni na ukrajinské, kteří mají informace ze zón konfliktů. A hned je zveřejňují na sociálních médiích či předávají důvěryhodným novinářům. Jde o to, že v informační válce je rychlost sdílení klíčová. Nejlepší způsob, jak zabránit působení dezinformace, je uvést ji na pravou míru dřív, než se stihne rozšířit.

Pomáhají čeští elfové úřadům?

Známe případy, kdy čeští elfové spolupracovali se státními institucemi. Poskytují jim hlavně informace a data, na jejichž základě lze zahájit vyšetřování konkrétních trestných činů. Nebýt elfů, řada trestů za šíření poplašné zprávy, nenávisti nebo terorismus by nikdy nemusela padnout.

Adéla Klečková (27) Zaměřuje na konflikty v kybernetickém prostoru a na kybernetický aktivismus. Vystudovala Fakultu válečných studií na King’s College London a nyní pracuje jako seniorní konzultant v oblasti kybernetických rizik u společnosti Deloitte. Jejímu magisterskému výzkumu Cyber Electronic Warfare: Drivers of Change behind the Machinery/Technology dodaly odbornou záštitu Allied Rapid Reaction Corps (NATO). Odborný článek napsaný na základě této práce vyhrál mezinárodní cenu za nejlepší studentský výzkum vypsanou ARRC NATO. German Marshall Fund jí poskytl roční podporu pro výzkumný projekt o kybernetickém aktivismu. Její komparativní analýza je první studií svého druhu.

Přesto je spolupráce elfů s úřady pouze neformální. Nakolik je reálné, že se to do budoucna změní?

Jsme na tenkém ledu, protože první pravidlo elfů zní, že neexistují. Jejich cílem je všude pomáhat, aby o tom nikdo nevěděl. V Pobaltí elfové víc mluví o spolupráci s úřady, protože mají velkou veřejnou podporu. Rusko se tam považuje za hrozbu. U nás tento konsenzus tak silný není. Rusko je téma, jež silně štěpí společnost, to se promítá do možností českých elfů. Nemůžou hrdě veřejně vystupovat. Určitá výměna informací na úrovni politické, soudní či bezpečnostních složek funguje, ale nelze jít do detailů a bezpečnost elfů ohrozit.

Jak ohrozit?

Elfové působící v bezpečnostních složkách nebo státní správě mi říkali, že se bojí, aby se to nikdo nedozvěděl, protože by mohli mít problémy. To mi přišlo smutné, protože jsou to lidé, kteří ve volném čase a často za nemalé vlastní peníze dělají něco, co je v zájmu nás všech. Bojují proti dezinformacím, proti strachu a lži. Nikdo nechce, aby si ho šéf zavolal do kanceláře a ptal se, co to děláš, my máme být apolitičtí.

Proč jsou dnes dezinformace takovým nebezpečím, když tu propagandistické lži byly vždy?

První dezinformace byla o AIDS. Indický časopis Patriot, který byl pod dohledem KGB, zveřejnil, že AIDS vypustila americká vláda, že nemoc vyvinula v laboratořích CIA. Než se tato lež stala globální, trvalo to měsíce. Když dnes něco napíšu na sociální sítě, za pár minut se to může dostat do světa. Kromě rychlosti jsou stejně důležité peníze. Informovat lidi v seriózních médiích je nákladné, sociální sítě umožnily globálně a zadarmo rozšířit jakoukoli informaci.

Kdy příběh elfů začal?

V roce 2014 v Litvě, kde byla ještě před anexí Krymu hrstka nadšenců sledujících s rostoucími obavami nárůst ruské agrese vůči Ukrajině a informačních operací ve střední a východní Evropě.

A trollové?

Příběh internetových trollů také začal roku 2014. Novinářka Jessikka Aro odhalila, že to nejsou jen zahořklí jedinci, ale i profesionální a koordinované jednotky, které v té době platil Kreml, aby poskytovaly dezinformace o Ukrajině. Nazvala je továrnou na trolly. Největší byla svého času v Petrohradě. V letech 2015–2016 bral troll v průměru 400 eur měsíčně, což byla v Rusku za pohodlnou kancelářskou práci super nabídka.

Jak jste se mezi elfy dostala, když si střeží anonymitu?

Když americký think-tank German Marshall Fund vypsal výzvu pro mladé vědce, přišla jsem s návrhem na výzkum o elfech a oni mi to umožnili. Část dat pro studii jsem získala díky rozhovorům s elfy napříč Evropou. Klíčový pro získání jejich důvěry byl můj slib, že studie nepůjde ven bez jejich autorizace.

Proto vás vzali i na svou konferenci?

Jde o takzvanou Elfí akademii, tajný mezinárodní kongres evropských elfů. Každý rok se jich sjede na daném místě v Litvě kolem stovky a několik dní rokují, učí se lovit trolly, tedy odhalovat falešné účty, aby pak přinutili Twitter či Facebook účet zrušit. Jako prvního outsidera v historii mě pozvali a dovolili mi podat o akademii zprávu veřejnosti.

Elfí práci jste si prý i vyzkoušela.

Ano, na týden. Čeští elfové mají online databázi, kde jsou uložená kvanta dat, co za dlouhé roky shromáždili ze sociálních sítí. Já jsem procházela databáze řetězových e-mailů a různé dezinformace a kódovala je do tabulek, z nichž vznikají elfí reporty.

To musela být úžasná zkušenost.

Bylo to hrozně depresivní! Týden jsem procházela nejtemnější hlubiny nejen internetu, ale i lidské duše, informační septik se vším nejhorším, co v nás je. Ale v důsledku toho ještě víc vzrostl můj obdiv k elfům, kteří tohle dělají roky, ve svém volnu a zadarmo procházejí touto temnotou a špínou. Mrzí mě, že pak čelí různým útokům.

Možná lidi dráždí, že někdo, kdo pracuje v utajení, určuje, co je správné, a ptají se, kdo ohlídá hlídače.

Elfové nemohou nic zakázat, nařídit, cenzurovat. Jen píšou reporty o věcech, které vidí, a pokud občas podají žalobu, záleží na soudech, jak rozhodnou. Nebavíme se jen o ruských dezinformacích, ale i o pravicovém extremismu, nenávisti vůči menšinám, tedy společensky nepřijatelným jevům.

Je tedy nutné, aby elfové pro veřejnost „neexistovali“?

Vrátím se k Jessice Aro – vždyť trollové jí nakonec zničili život. Neustále ji pronásledovali, chodily jí výhrůžky smrtí, znásilněním. To ji psychicky zdrtilo. Elfové jsou ve stínu, aby v různých rolích mohli pokračovat i do budoucna.

Co znamená v „různých rolích“?

Pro svůj výzkum jsem našla a pojmenovala tři dominantní role. První skupině elfů říkám špioni a dvojití agenti, ti procházejí internet, sociální sítě, tajné skupiny extremistů, trollů, dezinformační média, a shromažďují dominující informace. Občas se z dvojitých agentů stane elf-zabiják trollů. Informují správce sociálních sítí o uživatelích, kteří porušují pravidla. A správce účet zruší.

Jaké role mají další elfové?

Druhá skupina jsou tzv. PR elfové neboli elfové-novináři. Data, která jim první skupina poskytne, přetvoří do učesaných podob. A pak jsou elfové-právníci, kteří používají právních nástrojů k tomu, aby vyvinuli tlak na různé přisluhovače Kremlu a užitečné idioty v tom smyslu, že mohou například podat žalobu na novináře, který napsal článek, že všichni cigáni mají jít do plynu. Je to velmi účinný odstrašovací nástroj na ty, kdo dělají tuto podvratnou činnost.

Lze dezinformace porazit jejich neustálým vyvracením?

Nemyslím si, že klíčem k poražení této temnoty je pouze říkat, že tohle není pravda. Účinnější je budovat vlastní pozitivní narativy, mluvit o dobrých věcech, nevzbuzovat v lidech strach, netrápit je. To je jediný způsob, jak porazit zlo. I Rusko má přece svůj vlastní a úspěšný pozitivní narativ.

Jaký?

Stále říká totéž – jsme slovanská velmoc, ochránce tradičních křesťanských hodnot, pojďte slovanští bratři všichni k nám, my vás ochráníme před zkorumpovanými prozápadními, homosexuálními, iluminátskými organizacemi. A my Západ jsme nedokázali vybudovat podobně konzistentní a pozitivní narativ. Možná to souvisí i s Evropskou unií, která se nedokázala přiblížit lidem. Pojďme tedy budovat společný pozitivní příběh. Bude to mnohem úspěšnější než jen vyvracení cizích lží.