POLITICKÝ DIÁŘ: Ať si pindají, my jsme na to zvyklí!

Šest měsíců až tři roky vězení hrozí například bruntálskému zastupiteli za SPD Danielu Makayovi. Ten si v únoru po ruské invazi na Ukrajinu na svůj Facebook napsal: „Putin je prostě borec, věřím, že se mu podaří odzbrojit ukrofašisty.“ S tím, že by Rusové měli použít vodíkové bomby menší tonáže.

Internetové výlevy bývalého vojáka z povolání začala prošetřovat policie a následně bruntálské státní zastupitelství, které věc poslalo k soudu. Věc tak musí řešit spousta lidí, jakkoliv to, že by Makay opravdu skončil za mřížemi, je krajně nepravděpodobné. Přičemž nejspíš úplně stačilo konstatovat, že pan Makay z bruntálské SPD je s největší pravděpodobností pitomec. Případně doplnit hlášku zřízenců blázince doktora Chocholouška z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje: „Jen ať si pindá, na to my jsme zvyklí!“