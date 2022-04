POLITICKÝ DIÁŘ: „V tuto chvíli není čas na složitá řešení.“ A dnes?

„Spousta lidí čelí opravdu těžké situaci. My to víme a snažíme se s tím něco dělat. Od začátku roku jsme lidem poslali 74 miliard korun, které jim pomohou, a to cíleně. Tyto peníze jdou na důchody, na vyšší slevu na poplatníka, zvýšené existenční a životní minimum, příspěvek na bydlení. Bráníme se plošným opatřením, jež by pomohla i těm, kteří to momentálně tolik nepotřebují. Stálo by to hodně peněz a navíc roztáčelo inflaci,“ zopakoval pro Deník premiér Fiala.