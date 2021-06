Vedení ČSSD maže stopy po Petříčkovi, dosadit chce Maláčovou a Stropnického

O změnu v čele kandidátky formálně vedení strany požádalo předsednictvo pražské ČSSD, když úprava prošla o pouhý jeden hlas a potvrdit ji ještě musí předsednictvo strany. V pátek má předsednictvo sociální demokracie jednat o volebním programu.

Dvojkou kandidátky má přitom být bývalý šéf Zelených Matěj Stropnický, který nyní radí Maláčové, a na pátém místě se má objevit exministr zdravotnictví a ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík.

Vůbec neprošli primárkami, vadí šéfovi pražské ČSSD dosazení Maláčové a Stropnického

Nikoho z nich však nenavrhla žádná z pražských organizací do 18. března, dokdy na to měly čas, řekl šéf pražské ČSSD Petr Pavlík. „Vůbec neprošli primárními volbami, je to v rozporu s řádem přípravy voleb,“ uvedl Pavlík.



„Nebudu figurovat na kandidátce, která byla prohlasována v rozporu se řádem,“ řekl Pavlík ČTK. Petříček webu Seznam Zprávy řekl, že se na tomto divadle odmítá podílet.



„My se jako sociální demokracie v tuto chvíli snažíme poskládat všechny kandidátky dohromady. Jakmile to bude hotové a předsednictvo je jako nejvyšší vedení strany schválí, tak vás budeme informovat,“ uvedla Maláčová.