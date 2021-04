Paroubek: Petříčka příznivci ČSSD nevolí, Hamáček teď musí prokázat odvahu

„Z těch dvou alternativ, které tady byly k dispozici, je varianta s Janem Hamáčkem mnohem hratelnější,“ řekl v Rozstřelu Jiří Paroubek. „Jan Hamáček totiž chápe, jací jsou voliči sociální demokracie a kteří jimi nejsou. Naopak u Tomáše Petříčka mám ten pocit, že by si přál, aby voliči sociální demokracie byli jiní, než ti, kteří to jsou.“

Hamáček nesmí být vnímán jako ministr ANO

Paroubek tak narazil na Hamáčkovo vyjádření na víkendovém sjezdu ČSSD, který řekl, že „sociální demokracie nemá být oranžovou TOP 09 nebo Piráty, vyměnit svou minulost, program a voliče za potlesk na Twitteru nebo v redakci Respektu.“

„Jan Hamáček je velmi dobrým ministrem,“ myslí si Paroubek. „Problém je, že je chápán jako nejlepší ministr vlády hnutí ANO, ne jako lídr sociální demokracie. A teď musí půl roku zapracovat na tom, aby bylo úplně jasné, že je především lídrem sociální demokracie. Myslím, že Tomáš Petříček tuhle šanci ani neměl.“

Bývalý premiér a šéf ČSSD nevěří průzkumům, které sociální demokracii přisuzují pouhá tři procenta. Přesto k tomu, aby se ČSSD dostala v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny, musí být mnohem viditelnější a srozumitelnější.

„Od Jana Hamáčka to chce více politické odvahy, než jak ji dosud projevoval. Ale porovnejte si jeho a porovnejte si Tomáš Petříčka. Jan Hamáček potenciál má,“ říká Jiří Paroubek s tím, že sociální demokracie má volební potenciál kolem pěti až sedmi procent.

„Když jsem začínal vést sociální demokracii v roce 2005, byla na deseti procentech volebních preferencí. Za 13 měsíců měla téměř 33 procent. A to nebyl průzkum veřejného mínění, ale sněmovní volby,“ vzpomíná Paroubek. Podle něj je podobný obrat v současné situaci nereálný, ale překročení pětiprocentní hranice by pro sociální demokracii nemělo být nemožné.

ČSSD - rozhádaný spolek?

Podle expremiéra vnímá velká část veřejnosti ČSSD jako rozhádaný spolek a odpovědní jsou za to podle něj kromě Tomáše Petříčka i další lidé z jeho okolí. Zmínil například bývalého europoslance Miroslava Pocheho či právníka Radka Pokorného. „Ale teď se domnívám, že po sjezdu se zklidní atmosféra.“

Sociální demokracie by podle Jiřího Paroubka měla kandidovat pod svou hlavičkou, nikoliv v koalici s jinými subjekty. Měla by stavět na tvářích současných ministrů a viditelných poslanců. Zároveň by se neměla bránit tomu, aby se na kandidátních listinách objevily i další zajímavé osobnosti mimo ČSSD.

Bývalý předseda vlády si myslí, že by se měla v tuto chvíli sociální demokracie zaměřit zejména na oslovení voličů v největších krajích, kde by pro ni mohla být voličská ztráta smrtící. „Kromě Prahy jsou to střední Čechy, Jihomoravský, Ústecký a Moravskoslezský kraj,“ říká Jiří Paroubek.

Tahanice kolem obsazení postu ministra zahraničí považuje expremiér za podružné. Podle něj brzy odezní a situace v rezortu se rychle stabilizuje. Jakuba Kulhánka blíže nezná, ale podle životopisu usuzuje, že jde o kvalitního kandidáta na tento klíčový post.

„Je to člověk v optimálním věku, mladý člověk. Vyřešilo se to v rekordně krátké době, takže teď jde o to, aby byl jmenován prezidentem, aby se ujal svého úřadu a aby se ta situace zklidnila,“ míní bývalý předseda ČSSD.

Hrozí po sjezdu rozštěpení sociální demokracie? Opustí lidé kolem Tomáše Petříčka ČSSD? Je správné, že strana zůstává ve vládě Andreje Babiše? A měl by na levé části politického spektra vzniknout nový politický subjekt? I o tom mluvil Jiří Paroubek v Rozstřelu.