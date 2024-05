Poslanci mají jednat o podpoře organizacím, jež pomáhají pěstounům

V případě organizací pomáhajících dlouhodobých pěstounů by měl vzrůst z nynějších 59 400 korun na rok na 66 tisíc korun, u přechodných pěstounů na 72 tisíc korun.

Sněmovna nejspíš schválí úpravu, podle níž by ještě vzrostl o 18 tisíc korun v případě, že dlouhodobý nebo přechodný pěstoun pečuje o více dětí nebo o dítě s těžším zdravotním postižením.

Novela souvisí s chystaným rušením kojeneckých ústavů. O děti do tří let by se měli postarat pěstouni. Výjimkou by mohly být po 1. lednu 2025 případy sourozeneckých skupin či vážně nemocných dětí.

„Neznamená to, že nebude zařízení, kde by nemohly být děti přijaty,“ uvedl po projednání návrhu vládou ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Mají podle něj zůstat například zařízení pro přechodný pobyt dětí po dobu měsíce,