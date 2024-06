Vládní strany by ztratily většinu ve Sněmovně, ukázal přepočet výsledků

ANO by mělo místo 72 poslanců zvolených před třemi lety 63. SPD, které má 20 poslanců, by jich s Trikolorou mělo 11. Přepočet výsledku evropských voleb na volby do dolní parlamentní komory v neděli provedla ČTK.

Koalice Přísahy s Motoristy sobě by byla třetí nejsilnější frakcí s 22 poslanci. Koalice Stačilo! pod vedením komunistů by měla 20 poslanců. S ANO by tak tato uskupení, která nyní zastoupení ve Sněmovně nemají, mohla vytvořit vládu s většinou 105 hlasů ve Sněmovně.

O podporu komunistů se opíral už bývalý kabinet ANO se sociální demokracií, v jehož čele stál předseda ANO Andrej Babiš.

Koalice SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by podle přepočtu měla dohromady 53 poslanců. Nyní jich mají 71, o 18 míst ve Sněmovně by přišli.

Starostové nyní disponují 33 mandáty v dolní parlamentní komoře, o 13 poslanců by přišli. Polepšili by si jen Piráti, kteří by místo čtyř dosavadních českých poslanců měli 11.