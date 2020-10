Poslanci rozhodují o delším ošetřovném, kompenzaci podnikatelům i odkladu EET

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Návrhy vlády, které následují její opatření proti šíření koronaviru, projednává Sněmovna ve zrychleném režimu, kdy je může schválit za jediný den.



Ošetřovné by měl rodič pobírat po celou dobu uzavření škol nebo nařízené karantény dítěte. „Stejně jako v jarních měsících tohoto roku je i nyní třeba zajistit, aby rodiče dětí, na které mimořádná opatření při epidemii spočívající v uzavření školských nebo dětských zařízení škol nebo jejich části dopadnou, nezůstali při péči o menší děti po dobu platnosti těchto opatření bez finančních prostředků,“ řekla ve Sněmovně ministryně financí za ANO Alena Schillerová.

Návrh hájila místo ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD, která je tak jako další členové vedení strany v karanténě, přičemž u předsedy Jana Hamáčka testy potvrdily koronavirus, stejně jako u ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Za běžných okolností mají rodiče dětí do deseti let nárok na ošetřovné jen devět dnů. Vláda navrhuje zachování současné výše ošetřovného, šedesát procent denního vyměřovacího základu. Opoziční strany navrhly několik variant, aby ošetřovné bylo vyšší.

„Za Piráty navrhujeme dva pozměňovací návrhy. Ten první se týká věkového limitu, kdybychom rádi umožnili zvážit rodičům dětí do 12 let věku, čili do 11 let, do dovršení dvanáctých narozenin možnost být na ošetřovném. Druhý pozměňovací návrh se týká postupného nárůstu výše ošetřovného, protože vnímáme jako nebezpečnější a jako větší dopad na rodiny, když to ošetřovné trvá dlouho,“ řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.



„Předkládám za klub KDU-ČSL několik pozměňovacích návrhů. Předkládám návrhy, které mají ambici zvýšit vyměřovací základ z 60 % ve třech variantách: na hodnotu 70 %, 75 % a 80 %,“ uvedl předseda lidovců Marian Jurečka.



Navýšení ošetřovného avizují komunisté. „Za KSČM si nedovedeme představit, že bychom ponechali těch 60 % redukovaného denního základu z důvodu toho, že ta nejistota v té společnosti je obrovská,“ řekla poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

Podle návrhu poslance ČSSD Romana Sklenáka a Jany Pastuchové z ANO by minimální výše ošetřovného měla být 400 korun za den.

Na ošetřovné budou mít i lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce, jsou-li účastni nemocenského pojištění. V péči o dítě se budou moci střídat dvě osoby, a to bez omezení počtu střídání.



Znovu kompenzační bonus 500 korun za den

Podnikatelé, kteří museli kvůli omezením ze strany vlády za nouzového stavu uzavřít provozy nebo jim bylo zamezeno podnikání, by měli, tak jako na jaře, dostávat kompenzační bonus 500 korun denně.

„Na jaře byl kompenzační bonus pojat více jako plošné opatření,“ řekla poslancům Schillerová. O bonus nyní mohou požádat podnikatelé, kterým vláda přímo usnesením vlády vypnula podnikání a zamezila jim v podnikání.

Další podmínkou o žádost o kompenzační bonus bude, že příjmy z podnikání musí být u žadatele větší než polovina příjmů.

Příspěvek je podle vládního návrhu určen i společníkům malých společností s ručením omezeným, které mají společníky nejvýše dva. Příspěvek budou moci získat i podnikatelé nebo osoby s dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, jejichž činnost je výrazně navázána na podnikatele v zasažených oborech.

Poslanec Jan Volný chce rozšířit okruh osob, které by mohly příspěvek dostat. Měli by na něj dosáhnout například samostatně podnikající trenéři fitness, kteří nabízejí své služby zákazníkům v nyní uzavřených fitness centrech. Obecně má jít o osoby užívající prostory někoho jiného, které jsou nyní uzavřeny.



Jednou z podmínek pro výplatu bonusu společníkům s.r.o podle vládního návrhu je, aby obrat firmy v letošním roce překročil 180 tisíc korun. Schillerová se ale rozhodla podpořit pozměňovací návrh Lucie Šafránkové z hnutí SPD, která chce tento limit snížit na 120 tisíc korun.



Žádosti bude možné podávat v době nouzového stavu, který byl vyhlášen od 5. října na třicet dnů.



Odložení vracení vstupného na kulturu

Další vládní předloha umožní pořadatelům zrušených kulturních akcí odložit patrně na podzim roku 2022 vrácení uhrazeného vstupného a dávat lidem místo peněz poukazy.

„Musím přiznat, že v jarním období ve mně ten návrh vyvolával určité rozpaky. Jednalo se tehdy o normu, která byla předložena velmi rychle, nicméně běh času nakonec ukázal, že se jedná o jednu z dílčích forem podpory, která může pomoci,“ řekl poslanec za ODS Martin Baxa a avizoval, že jeho strana vládní návrh podpoří.



Přerušení elektronické evidence tržeb navrhla vláda prodloužit do konce roku 2022, tedy až daleko za horizont současného menšinového kabinetu ANO a ČSSD. Příští vláda tak bude mít dost času, aby rozhodla, zda se ještě EET vůbec bude spouštět.



„Stála jsem před rozhodnutími, z nichž ani jedno pro mě není dobré,“ popisovala Schillerová, jak dospěla k tomu EET odložit. „Stojím si za projektem EET, na tom se nic nezměnilo. V tuto chvíli zachraňujeme podnikatele,“ uvedla ministryně financí.