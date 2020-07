Poslanci řeší plán oživení Evropy. Nechci být trouble maker, řekl Babiš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Měli bychom se však omezit na to, co je nezbytně nutné, účelné a dočasné. Zásadní problém vidím v tom, že návrh komise se zaměřuje nejen na obnovu ekonomiky EU po koronavirové krizi, ale z velké části rovněž na budování tak zvané odolnosti. Musíme si však jasně říci, čeho přesně v tomto směru chceme dosáhnout. Odolnost by neměla znamenat bianco šek,“ řekl poslancům Babiš.

„Největší část nových prostředků má být soustředěna do nového programu s názvem Nástroj na podporu, oživení a odolnosti, tak zvaný Recovery Fund. Pro celou EU se navrhuje 560 miliard eur, pro ČR by to konkrétně znamenalo až 125 miliard na grantech a 286 miliard korun na půjčkách. Co vím s jistotou je, že výpočet podílu jednotlivých států na nástroj podle údajů o míře nezaměstnanosti za minulých pět let,“ uvedl předseda vlády. Kritizoval, že kritérium na obnovu je průměrná nezaměstnanost 2015 až 2019, tedy v čase, kdy ještě nikdo netušil, že nějaký koronavir přijde.

„Způsob, jakým jsou nové zdroje přidělovány v návrhu, mě znepokojuje nejvíce. Návrh komise zakládá na počtu obyvatel, inverzním HDP na hlavu a průměru nezaměstnanosti za posledních pět let v porovnání s průměrem EU. To zásadně znevýhodňuje země jako Česká republika. Budu prosazovat, aby rozdělení prostředků odráželo hospodářský dopad krize, například propad HDP,“ popsal pozici České republiky pro jednání špiček EU Babiš.

EU má být nezávislá. U léků i energetiky, řek Babiš

Naprosto zásadní podle něj je, aby se Evropská unie osamostatnila a byla nezávislá na zbytku světa ve všech oblastech. „Lékové, energetické a potravinové,“ zdůraznil premiér.

„Energetická soběstačnost je obzvlášť důležitá pro nás právě kvůli vysokému podílu průmyslu. Máme-li dosáhnout bezuhlíkové ekonomiky do roku 2050, jak jsme se zavázali v prosinci 2019, nebude to možné bez zvýšení podílu jaderné energie v našem energetickém mixu,“ řekl předseda vlády.

Premiér má jet podle lidovců na summit Evropské unie, kde se bude jednat o rozdělení balíku peněz na pomoc ekonomice evropských zemí ke zmenšení dopadů koronaviru, s mandátem celé Sněmovny. Právě lidovci svolání mimořádné schůze iniciovali.