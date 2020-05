Unie si jde pro peníze, splatí je nové daně. Babiš protestuje

„Říkáme jasně ano koronavirové pomoci, ale odmítáme dluhovou unii,“ shrnul tyto obavy rakouský kancléř Sebastian Kurz. V pátek zkritizoval plán také maďarský premiér Viktor Orbán.

A nelíbí se ani Andreji Babišovi, podle kterého je nastavení podmínek pomoci nespravedlivé a Česko tak doplatí na to, že hospodaří dobře. „Ta suma je přehnaná a zbytečná. Země, které si potřebují půjčit peníze a nemůžou, se to teď snaží prosadit v rámci evropského rozpočtu a zatáhnout do toho i ostatní. Já říkám, že každá členská země se má financovat na trzích,“ dodává premiér.