Poslanci budou jednat o rozšíření dobrovolného zapojení do obrany Česka

Souvisí to se závazky, které vyplývají z členství Česka v NATO, a jde i o reakci na situaci v Evropě po invazi Ruska na Ukrajinu. „Peníze, které vynaložíme na obranu, se znásobují,“ řekl premiér po projednání návrhu ve vládě.

„Už nyní mají občané možnost stát se vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se zúčastnit dobrovolného vojenského cvičení. Dobrovolné předurčení bude čtvrtou možností, jak se budou občané moci zapojit,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Člověk, který o ně požádá, by musel bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, musel by projít výcvikem.

Novela upravuje i odměňování vojáků v aktivní záloze a umožní ministerstvu obrany využívat údaje z informačních systémů veřejné správy k obrannému plánování i mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav. Zakotví i zákonnou úpravu vojenských vlaků kvůli zajištění přednostního průjezdu po železnici.

Sněmovna má ve čtvrtek na programu také interpelace na členy vlády.