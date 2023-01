Obrana mění brannou povinnost, novinka se týká šesti milionů Čechů

Ministerstvo obrany spouští institut dobrovolného předurčení, tedy čtvrté cesty k zapojení se do obrany země. To může ovlivnit rozhodování těch, kteří chtějí vstoupit do aktivní zálohy, ale z různých důvodů nemohou. Další novinkou je možnost shromažďovat o občanech různé informace, například o vlastnictví zbrojního či řidičského průkazu.