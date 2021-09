O úhradě léků nově rozhodne vliv na kvalitu života, třeba možnost studovat

Podle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění do procesu posouzení vstoupí nově poradní orgán ministerstva zdravotnictví, v kterém budou mít své zástupce kromě resortu také pacienti, odborné lékařské společnosti a zdravotní pojišťovny.



Stanovisko tohoto orgánu pak bude závazné pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který o úhradě rozhoduje. Novinářům to ve středu řekli zástupci ministerstva, zdravotních pojišťoven, pacientů, SÚKL a farmaceutických společností. Novelu schválil parlament, čeká na podpis prezidenta.

Nyní je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha hlavní v rozhodování o úhradách léků nákladová efektivita. Nově se budou posuzovat i zdravotně-sociální dopady.



Pokud nyní nejsou některé léky hrazeny ze zdravotního pojištění, pacienti musí žádat svou zdravotní pojišťovnu o výjimku takzvaně podle paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Každý pacient si musí požádat sám a musí žádat opakovaně. V současnosti se to týká například pacientů s některými vzácnými onemocněními. To by nyní mělo odpadnout. Pokud se rozhodne o uhrazení léku, bude hrazen pro celou skupinu pacientů se stejnou diagnózou.