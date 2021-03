Léky na recept až domů, Vojtěch s Nacherem chtějí prosadit nový zákon

„Naprosto zásadní důraz v návrhu klademe na bezpečnost pacienta, která je zajištěna odborným zacházením s lékem. Proto všechny kroky výdeje na dálku zpracuje lékárník. Lék tedy zůstane po celou dobu v rukou vysokoškolsky vzdělaných farmaceutů, specialistů na léky,“ vysvětlil poslanec a bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Výdej léků na předpis by mohla provádět pouze licencovaná lékárna, která za zásilku bude zodpovídat od výdeje až po její doručení. Na základě této služby by pacient měl obdržet lék do dvou pracovních dnů.



Za výdej léku by byl zodpovědný lékárník, který by k zásilce připojil sdělení s odbornými informacemi, jak lék užívat. Doplňující službou by pak byla informační linka, která by fungovala každý den osm hodin.

„Lékárny mají zkušenost s tímto typem výdeje. Již třináct let v Česku bezproblémově funguje zásilkový výdej volně prodejných léků. Není proto důvod, proč by lékárny nezvládly výdej na dálku i v případě receptových léků. Navíc v Evropě se nejedná o žádnou novinku, takhle to dnes funguje již např. v Německu, Velké Británii, Nizozemí a Norsku. V době, kdy se všechno snažíme řešit distančně, mi toto přijde jako další logický krok, jak zejména imobilní pacienty nehnat do lékáren,“ řekl poslanec Patrik Nacher.

Pacient si bude moct lék objednat přes internet nebo osobně v lékárně. Návrh obsahuje řadu bezpečnostních opatření. Jedním z nich je i ten, že lék si pacient bude moci objednat na webových stránkách, které patří lékárně a které budou hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

„Považuji za naprosto žádoucí, abychom umožnili i dálkový výdej léků na předpis a ulevili tak pacientům, zejména těm se zhoršenou hybností či s vážným onemocněním, a také seniorům. Cílem návrhu je také zvýšit dostupnost léků pacientům bydlících mimo velká centra,“ dodal Vojtěch.

„Zásilkový výdej léků na předpis významně usnadní přístup pacientů, zejména osob s postižením, k lékům. Novela také zamezí situacím, kdy lékárna nemá v danou chvíli lék k dispozici a pacient musí svou návštěvu opakovat, což je zejména pro pacienty se zhoršenou hybností velmi vyčerpávající,“ uvedl k návrhu předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pan Václav Krása.

Podmínky pro zřízení internetové lékárny jsou v návrhu nastaveny tak, aby si internetový zásilkový výdej léků mohla bez problémů a velkých nákladů zřídit jakákoliv kamenná lékárna, tedy i ta nejmenší .

Podle statistik a dlouhodobých zkušeností západoevropských států se procento výdeje léků pomocí internetového zásilkového výdeje z celkových prodejů léků pohybuje v jednotkách procent. V Německu a Velké Británii je to zhruba 10 %, v ostatních zemích v rozpětí 1–5 %.