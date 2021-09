Vojtěch: Zdravotnické prostředky předepíší sestry, u zubaře zaplatíte méně

Co umožní změnu?

Je to novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, hlavní posun je v dostupnosti moderní terapie pro pacienty. Často jsem naráželi na to, že se pacienti těžko dostávali k moderním lékům, k lékům na vzácná onemocnění. Museli individuálně žádat svou pojišťovnu, bylo to zdlouhavé, nepříjemné. Teď se poprvé jasně nastavuje proces. Pokud má být lék hrazen a pacient splňuje kritéria, bude zařazen do skupiny, která má lék hrazený.