Jak by jako premiér řešil nynější krizi exprezident Klaus? Poví v Rozstřelu

Rozstřel se bude vysílat živě ve čtvrtek od 12:30 do 13:10. Moderovat ho bude Vladimír Vokál.

Václav Klaus již několikrát zkritizoval kroky, které podniká vláda ve snaze zabránit šíření koronaviru. „Uzavírání země a uzavírání společnosti k ničemu nevede,“ řekl v polovině ledna na pražské demonstraci.

Bývalý prezident se na protestu vyjadřoval také k očkování. Podle něj žádná zázračná vakcína neexistuje, lidé si musí imunitu vytvořit sami.

Václav Klaus rovněž nesouhlasí s protiepidemickým systém PES. V dopise, který na začátku roku poslal ministru zdravotnictví Janu Blatnému, ho označil za dezinformaci.

„Vážený pane ministře, nevěřím Vám, když píšete, že „cílem nás všech je, abychom se co nejdříve vrátili zpět do běžného života“. A že jsou k tomu nezbytné „pravdivé informace“. Kdyby to byla pravda, nemohl by Váš úřad zakládat svou proticovidovou politiku na systému PES, který svou absurdní konstrukcí s pravdivostí informací nic společného nemá. PES je dezinformací par excellence,“ napsal Klaus.

Jak ale s odstupem jednoho roka hodnotí vývoj epidemie koronaviru? A proč považuje rozhodnutí Ústavního soudu ohledně zrušení části volebního zákona za krok vedoucí k destabilizaci země? Na tyto otázky bude Václav Klaus odpovídat ve čtvrtečním Rozstřelu.