Rána pro horaly, nepřivlekli to dovolenkáři, zní z Trutnovska k uzavření

„Tohle je další rána pro horaly, kteří již nyní bojují o přežití,“ říká o nových opatřeních omezení pohybu starosta Trutnova Ivan Adamec. Od půlnoci se trutnovský okres až na výjimky uzavře.

„Zaslechl jsem, že k nám na Trutnovsko to zavlekli dovolenkáři z Prahy. To je ale podle mě nesmysl. Nejvíce přenosů je v zaměstnání a rodinách,“ myslí si Adamec. Recept je podle něj docela jednoduchý: očkování.

„Chápu, že vakcín není dost, ale v tomto případě by podle mě měly putovat do oblastí, kde jsou nejvíce potřeba. Žádám tedy vládu, ať nás přednostně oočkují. Uvidíte, že do jednoho týdne budou řešit i Náchodsko,“ říká a stejně mluví i ostatní starostové v regionu.

„Jsem přesvědčen, že ve vytipovaných okresech s nejhoršími výsledky, by mělo být zvýšené očkování, což je jediná cesta, jak z toho ven. Třeba každý den izolace skutečně může něčemu pomoci, ale o tomto opatření bych pochyboval,“ říká o zákazu mobility starosta Dvora Králové Jan Jarolím.

„Navíc je to opatření neproveditelné, je to jen na zodpovědnosti všech lidí a bez hrozby jakýchkoli restrikcí. Pokud se na Trutnovsko nevrhnou prostředky na zvýšené testování a očkování, o to déle se s tím budeme prát,“ dodává.

Podobně se vyjádřil i Jan Sobotka, starosta Vrchlabí. Podle něj dosud návštěvnost hor nebyla nijak mimořádná.

„Hovoří se mi o tom těžko, protože to prostě není dobré řešení. Má to spoustu výjimek a mezer a způsobí to jen chaos. Chápu to tak, že toto nejnovější opatření má zamezit lidem, aby jezdili na hory. Ale vždyť zdravý životní styl přispívá k odolnosti organismu a hory dosud opravdu nebyly přeplněné.“

Petr Hřebačka, starosta Janských Lázní, také o nových opatřeních pochybuje:

„Nejsem si jistý, jestli je to krok správným směrem, i když čísla opravdu hovoří proti nám. My jsme lázeňské město, naše lázně stále ještě v nějakém režimu fungují a uvidíme, jaký to bude mít dopad. Spíš než pro návštěvníky to bude další velký dopad pro horaly, kteří tu mají aspoň výdejní okénka. Jedinou možností je podle mě zvýšené očkování v postižených oblastech.“

Distribuce ochranných prostředků

„Jsem už druhý den v kontaktu s policií, nejen s krajským ředitelem, ale i s policejním prezidentem,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček k omezení pohybu z a do trutnovského okresu. Policie zatím oficiální stanovisko k vymáhání nových restrikcí nevydala.

Lidé v nejvíce postižených regionech musí nově povinně nosit respirátor FFP2 či chirurgickou roušku. Vláda chce podle ministra zdravotnictví Jana Blatného uvolnit půl milionu kusů pro Královéhradecký kraj ze státního fondu rezerv.

„Dodávku respirátorů FFP2 do škol na Trutnovsku aktuálně řešíme. Za chvíli o tom budeme na kraji jednat, zda je uvolníme z našich zásob. Předpokládáme však, že nějaké respirátory dodá ministerstvo školství,“ reagoval náměstek hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek (Piráti).

Zatím není jasné, kdo by měl do škol respirátory dodat. Ministr Blatný na tiskové konferenci po jednání vlády sdělil, že o dodávce do škol jedná s ministerstvem školství.

„Z vyjádření pana ministra jsem pochopil, že by se s tou distribucí mělo začít neprodleně,“ uvedl hejtman Červíček. Královéhradecký kraj žádná další opatření ani aktivní pomoc neplánuje.

„Co se týče práce kraje, to je o součinnosti s ORP (s městem Trutnov, pozn. red.), a to nejen o informovanosti příslušných institucí, ale i o zajištění koordinace činností policie, hasičů a tak dále,“ dodal Červíček.