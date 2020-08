Ortoped: Ve stáří se zlomená ruka hojí hůř, komplikací může být i cukrovka

Jak moc často se řeší zlomeniny kostí operací?

V dnešní době je trend spíše zlomeniny kostí operovat. Pokud se jedná o zlomeniny dlouhé kosti, když se ta kost zlomí uprostřed, tak se operuje téměř vždy. Konzervativní léčba je sice také možná, ale je zatížená daleko větším rizikem komplikací.

Když se bavíme o konzervativní léčbě, co tím myslíte?

Je to léčba neoperační, kost se zafixuje například sádrovým obvazem nebo ortézou.

Jak moc vážné jsou zlomeniny kostí zejména u starších lidí?

Závisí to na tom, kde ta kost je zlomená.

Je tedy rozdíl v tom, zda si zlomím ruku, nebo nohu?

Ano. Pokud se jedná o horní končetinu, tak komplikace jsou menší. Pokud se jedná o dolní končetinu, tak tam vzhledem k tomu, že pacient může být i imobilizován, tak mohou být komplikace větší. Poměrně značné procento případů třeba i končí smrtí do jednoho roku po operaci, ale jak říkám, to se týká hlavně zlomenin kostí dolních končetin, například krčku stehenní kosti.

Můžeme se také bavit o tom, že zlomeniny u starších lidí jsou pro ně i nebezpečnější?

Nedá se říci, že zlomeniny jsou nebezpečnější. U starších lidí se samozřejmě vyskytují ve větší míře a jsou zatíženy větším rizikem komplikací, jako je třeba nezhojení, nebo třeba prodloužené hojení zlomeniny.

Léčí se u starších lidí tyto úrazy nějaký výrazně delší čas než u mladších pacientů?

Záleží na tom, jestli se u postiženého vyskytují další zdravotní faktory, jako je například těžká osteoporóza, další přidružená onemocnění, jako je cukrovka, nebo metabolická onemocnění. Potom samozřejmě hojení může být prodloužené. Ale jinak se obecně zlomeniny hojí stejně dlouho.

A to je přibližně jak dlouho?

Zlomenina dlouhé kosti, to znamená třeba pažní nebo stehenní kosti, pokud je zlomená v té střední části - kortikální, tak se hojí minimálně tři měsíce. Pokud je zlomenina blíž kloubním koncům, tak se doba hojení pohybuje okolo šesti týdnů a více.

Je při zlomeninách ruky běžné, aby se pacient uváděl během těchto operací do kompletní anestezie?

Takový operační výkon je dost významným zásahem. Takže všechny operace se provádí v celkové, nebo svodné anestezii (při celkové anestezii se navozujeme celkový „spánek“, při kterém je někdy zároveň nutné vyřadit a následně za pacienta převzít funkci dýchání; při svodné anestezii pacient zůstává při vědomí a bolestivé podněty jsou blokovány lokálními anestetiky cestou k centrálnímu nervovému systému, pozn. red.). To si rozhoduje anesteziolog podle toho, co je pro daného pacienta výhodnější. Pro některé pacienty je vhodnější celková anestezie, pro některé pacienty naopak ta svodná, která obecně bývá o něco šetrnější.