Zemanovi implantovali do paže titanový hřeb, propuštěn bude o víkendu

13:43 , aktualizováno 14:25

Prezidentu Miloši Zemanovi lékaři během úterní operace implantovali do zlomené pravé paže titanový hřeb. Řekl to jeho kancléř Vratislav Mynář. Propuštěn do domácího léčení bude zřejmě o víkendu. Rekonvalescence by měla trvat 6 až 8 týdnů a prezident by měl dostat na ruku ortézu. Třídenní návštěvu Jihomoravského kraje, která je v plánu na příští týden, zatím kancelář hlavy státu neruší.