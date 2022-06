Lidem pomůžeme nejen úsporným tarifem, ujišťuje Fiala. Lituje vyhrožování odborů

Pane premiére, je to přesně půl roku od chvíle, kdy byla jmenována vaše vláda. Od té doby jste musel řešit i nečekané problémy, včetně války na Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Musím se vás ale nejprve zeptat na jednu aktuální věc. Je tu další kauza, už několikátá kolem politiků STAN, tentokrát korupční, v Praze. Nemůže otřást i vládní koalicí?

Těch věcí, které řešíme, je tolik, že jsem si ani neuvědomil, že je to přesně půl roku. Inflace, ceny energií, energetická bezpečnost, válka na Ukrajině, to všechno jsou věci, kterým se musíme věnovat. Vládní koalice je soudržná, pracujeme jako tým a ta kauza, kterou teď vidím v médiích, se činnosti vlády nedotýká.

Samozřejmě, důležité je, aby bylo řádně vyšetřeno, k čemu došlo, aby byli potrestáni viníci a byl dán průchod spravedlnosti. Je ale dobře, že hnutí STAN reagovalo tak rychle, jak reagovalo, a vyzvalo pana Petra Hlubučka, aby se vzdal všech funkcí.

Říkal jste i při interpelacích ve Sněmovně, že to nemá vliv na vládu. Bylo obviněno 11 lidí, včetně podnikatele Michala Redla, který měl úzké vazby na uprchlého Radovana Krejčíře. Teď se objevují zprávy, že se Redl staral o mediální obraz hnutí STAN a že se současným ministrem školství Petrem Gazdíkem jezdil na dovolenou. Neznepokojuje vás to ani trochu?

Mě ta kauza chladným nenechává, ale já mám zatím jen informace z médií. S ministry za hnutí STAN jsem mluvil. Je to živá kauza a nepřísluší mi ani, abych to komentoval. Ale co určitě chci a co se děje, je to, aby politická odpovědnost byla vyvozována.

Řekl jste, že volání opozice, abyste ministerstvo vnitra svěřil někomu jinému než hnutí STAN, nevyhovíte. Je fakt, že bez dohody celé koalice to ani udělat nemůžete.

Hlavně je to volání z opozice, která se sama chovala tak, že všechny kauzy, které byly, vydávala za mediální případy a nereagovala na to vůbec. Hnutí STAN okamžitě reagovalo.

Upřímně řečeno, kdyby existovalo nejmenší podezření, že předseda hnutí STAN, který je zároveň ministrem vnitra, nějak zasahuje do nějakých kauz, tak bychom určitě nebyly svědky této kauzy, která se dotýká pražského radního za hnutí STAN.

Žádné politické zásahy tu nejsou, ty bych ani nepřipustil. Hnutí STAN se samo rozhodlo, už na základě toho, co bylo zveřejněno, vyzvat pana Hlubučka k rezignaci, to pokládám za důležité a to jiné hnutí v případech jiných kauz neudělalo.

Žádná žlutá karta ministrovi nebyla

Když se podíváte na výkony svých ministrů, je mezi nimi někdo, komu jste už řekl, že by měl přidat?

S prací týmu jsem spokojen. Žádná vláda v moderní historii neměla tak složitý nástup, nečelila takovým výzvám. Všichni kolegové do toho dávají všechno. Snažíme se řešit situaci ve prospěch občanů.

Žádnou žlutou kartu jste tedy nikomu z vlády dát nemusel?

Ne, žlutá karta nebyla. Můj styl není nechat věci dojít do situace, kdy se z nich stává problém. Snažím se poslouchat názory kolegů a zvyšovat kvalitu práce ve vzájemném dialogu.

Teď k tomu, co zajímá většinu občanů. Sněmovna schválila návrh vlády na jednorázový příspěvek 5 tisíc korun pro děti do 18 let z rodin s příjmem do milionu korun hrubého ročně. Jak jste přišli právě na 5 tisíc korun a není to proto, že právě 5 tisíc dostávají jako humanitární dávku uprchlíci z Ukrajiny?

Tato souvislost tam určitě není. Nám šlo o to, aby to ta rodina nebo samoživitelka skutečně poznali, aby jim to pomohlo, aby to odpovídalo nějakým zvýšeným nákladům. Načasovali jsme to na srpen, kdy každý, kdo má dítě, má v souvislosti se začátkem školního roku zvýšené náklady.

Nejohroženější jsou rodiny s dětmi

Není to jen takové „všimné“ pro rodiny, protože jsou v září komunální a senátní volby?

Ne, my jsme se snažili pomoci těm, kteří jsou příslušníky střední třídy, ještě třeba nemají nárok na sociální dávky, protože jsou na tom o něco lépe, ale současně se jich už dotýkají existenční problémy a patří k té nejohroženější skupině. A ze všech analýz vyplývá, že tou nejohroženější skupinou jsou rodiny s dětmi a samoživitelé.

Neuvažovali jste o tom, že by se to týkalo všech nezaopatřených dětí, tedy i studentů do 26 let?

Zvažovali jsme různé varianty, ale někde musíme udělat hranici, a udělali jsme to takto. Vycházeli jsme i z toho, že přece jen dospělý člověk, který je nezaopatřený a studuje, má nějakou možnost si někde na brigádě vydělat, zatímco děti do 18 let ne.

Jednáte v koalici také o zvýšení rodičovského příspěvku nebo o vyšších slevách na dani na poplatníka nebo na děti?

My jsme zvýšili některé sociální dávky, upravili jsme čerpání rodičovské a sleva na poplatníka se zvyšovala naposledy na začátku letošního roku. Dokud se na něčem ve vládě nedohodneme, tak máme ve zvyku to neříkat veřejnosti, protože nechceme přinášet zmatek, ale řešení, za kterými vláda stojí.

Nemohu vyloučit, že přistoupíme k dalším krokům. Vidíme, co se lidem děje. Reagovali jsme na to „Deštníkem proti drahotě“, reagujeme na to podporou seniorů, podporou sociálně slabých rodin a teď připravujeme úsporný tarif, kterým chceme pomoci opravdu velmi široké skupině občanů.

Neustále hledáme cesty, jak na jedné straně neudělat plošná opatření, která by navyšovala inflaci, a na druhou stranu jak pomoci lidem, aby tu situaci zvládli.

Úsporný tarif představíme do konce června

Lidi trápí zdražování elektřiny, plynu. Řada z nich se nestačila divit, když dostali dopis, jak mají dál vypadat platby za elektřinu nebo za plyn. O tom úsporném tarifu se hovoří už dlouho, ale stále není jasné, jak bude vypadat. Kromě toho z vlády zaznělo, že to bude stát 24 až 25 miliard korun, pak zaznělo 50 miliard korun. Můžete říci, jak to bude vypadat?’

S přípravou úsporného tarifu jsme docela daleko. Jen musím říci, že není úplně jednoduché to nachystat tak, aby to odpovídalo jednotlivým typům tarifů, které domácnosti platí a abychom dosáhli toho, čeho chceme dosáhnout. Tedy aby určitá část energií vám byla garantována za sníženou cenu prostřednictvím státu.

Parametry dolaďujeme a seznámím se nimi veřejnost do konce června. Levné to pro státní rozpočet nebude.

„Nemyslím si, že je divné se bavit o vyšším zdanění, když vzrostly ceny energií a energetické společnosti mají výrazně vyšší zisky, aniž by musely vynaložit nějaké zvláštní investice. Británie zavedla dočasné zvýšení zdanění energetických firem, aby se ty peníze vrátily zpátky do systému. A tímto směrem bychom se měli vydávat asi i my,“ řekl ministr vaší vlády, šéf Pirátů Ivan Bartoš. Vydá se vláda i tímto směrem?

Bavíme se o řadě věcí. Díváme se i do zahraničí. Když srovnávám naše kroky s kroky jiných zemí, tak myslím, že česká vláda dělá poměrně razantní opatření. My nechceme jít cestou zvyšování daní, na druhou stranu musím říci, že jsme si vědomi, že řada firem z té situace profituje, aniž by to znamenalo, že něco zmodernizovaly, nabídly lepší produkt.

Měli jsme jednání se společností PKN Orlen, která nám přislíbila navýšení investic do zvýšení produkce paliv v České republice o 10 miliard, a tímto způsobem s těmi firmami jednáme, aby občané ze zisků těchto firem měli víc.

Jinak chci říci, aby tady nevznikaly nějaké pochybnosti, všechny zisky, tedy dividendy, které získáme v rámci sedmdesátiprocentního podílu ve společnosti ČEZ, reinvestujeme zpátky do státního rozpočtu do pomoci lidem s cenami energií.

Odpuštění plateb za obnovitelné zdroje

Co třeba možné odpuštění plateb občanům za obnovitelné zdroje energie, což opakovaně navrhuje bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček?

Karel Havlíček má spoustu nápadů, ale jejich dopady na státní rozpočet, když si je spočítáte, jsou neuvěřitelné. Nicméně odpuštění plateb za obnovitelné zdroje je jedna z věcí, nad kterou sami přemýšlíme a kterou propočítáváme, v jaké podobě by to mohlo fungovat.

Je to logické a je to opatření, které by mohlo pomoci firmám, což je také věc, kterou vedle pomoci občanům musíme mít na paměti. Přijdeme s balíčkem opatření, ve kterém bude úsporný tarif a některé další věci.

Polsko přistoupilo ke snížení DPH na zemní plyn a výraznému snížení DPH na pohonné hmoty, Slovensko k zastropování ceny elektrické energie do konce roku 2024, Rakousko se rozhodlo pro příspěvek 500 euro dospělému a 250 eur každému dítěti, Chorvatsko ke snížení DPH na dodávky tepla, snížení DPH u plynu, snížení DPH na tuhá paliva. Skutečně nic z toho vláda nezvažuje, když obdobná opatření přijímají mnohé evropské země, včetně těch okolo nás?

Musíme to vidět v souvislostech. Mně moji kolegové premiéři říkají, že se jich novináři ptají, proč neudělají taková opatření, jaká udělala česká vláda. Uvedu jeden příklad. Rakousko připravilo balíček protiinflačních opatření zhruba ve výši 6 miliard eur, to představuje asi 6 procent výdajů rakouského rozpočtu. My jsme připravili balíček za 100 miliard korun a to představuje 5,3 procenta výdajů. Takže to, co jsme udělali my, je srovnatelné. Je to trochu bohatší země a ještě mají nižší inflaci, než má Česká republika.

Pokud jde o ceny pohonných hmot, opatření, která jsme udělali my, to znamená zrušení povinného přimíchávání biosložky, snížení spotřební daně a kontrola marží, nepochybně fungují. Cena benzinu a nafty v České republice je taková, že patříme k lepší polovině zemí Evropské unie. Dokonce řada zemí, které přistoupily ke snížení DPH, nedosahuje lepších cen, protože tam to neznamená, že se to promítne do koncové ceny pro zákazníka.

Cenu ropy na světových trzích Česko neovlivní

Jste si jist, že vám dají motoristé za pravdu, když se podívají u pump na ceny, které se dočasně snížily, ale pak se zase vrátily nahoru? Zabrala ta vaše opatření dostatečně? Jste si tím opravdu jistý?

Ta cena po 1. červnu skutečně poklesla, ale mezitím vzrostla cena na burze, zejména na burze v Rotterdamu, která má zásadní vliv na tu koncovou cenu benzinu a nafty. Ale oni mi dají za pravdu, když se podívají na výkyv cen v Evropě.

Všechny státy se s tím potýkají a jak se ukazuje, Česká republika patří k těm, kde ceny pohonných hmot jsou v dolní polovině tabulky. Kdybych to měl říci koncepčně, tak česká vláda se snažila odstranit všechny národní vlivy na růst cen. Cenu ropy na světových trzích Česká republika neovlivní. Mimochodem i to je jeden z důsledků ruské agrese na Ukrajině.

Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli tomu, že jste se dosud nedokázali dohodnout na přidání zaměstnancům ve veřejné sféře. Kolik je maximálně vláda ochotna lidem přidat a od kdy?

Je mi líto, že odbory vyhlásily stávkovou pohotovost a je mi to líto proto, že jsem zvyklý, že když s někým jednám, tak jednám a neuchyluji se k hrozbám a takovým silovým akcím. Já bych tomu rozuměl, kdybychom se nedomluvili, ale ta jednání ještě nejsou ukončena.

Musíme mít odpovědnost k lidem, kteří platí daně, potýkají se s těmi obrovskými problémy, které mají, a chtějí po nás oprávněně, abychom dokázali zkrotit inflaci, která znehodnocuje jejich úspory, jejich peníze a všechno jim zdražuje. A proti tomu jde navyšování platů.

My jsme proto, abychom udrželi inflaci pod kontrolou, zmrazili platy státních zaměstnanců, přidali jsme opravdu jen některým skupinám - ozbrojené složky, učitelé, zdravotníci - a snažíme se inflaci držet pod kontrolou.

O některých požadavcích opravdu mluvme, platy třeba nepedagogických pracovníků, ale mějme na paměti, že jakékoli přidání platů je krok, který může vést k posilování inflace. Takže nepovažuji ten nátlak za vhodný a myslím, že ani nepovede k žádnému lepšímu výsledku.

Byli jsme motorem sankcí proti Rusku

Rusko nezajímají jen naše města Mariupol, Severodoněck, Charkov, Oděsa a Kyjev. Jeho ambice směřují do obrovského prostoru od Varšavy po Sofii, od Prahy po Tallinn, řekl v projevu k českým poslancům a senátorům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Uvědomuje si to Evropa?

Uvědomuje. Nejsilněji si to uvědomují země střední a východní Evropy, a proto děláme to, co děláme. Proto jsme podpořili a byli motorem řady sankcí. Evropa už přijala šest balíků sankcí proti Rusku. Proto Česká republika patří na jedno z předních míst podporovatelů Ukrajiny, proto je tu tak obrovská solidarita s ukrajinskými uprchlíky.

Všechno, co se tu odehrává, ukazuje, že si to česká společnost uvědomuje, uvědomují si to další země střední a východní Evropy. Co je důležité, ty země, které jsou dál od Ruska, které nemají zkušenosti s ruským imperialismem, tak nás poslouchají, naše obavy, naše zkušenosti a nápady mnohem více než v minulosti.

Když jednáte s lídry dalších zemí NATO, přete se o to, jestli je pomoc Ukrajině, kterou se snaží zničit Rusko, dostatečná? „Neudělali jsme dost, abychom podpořili Ukrajince, abychom bránili jejich svobodu a svrchovanost,“ prohlásil na adresu zemí Západu polský premiér Mateusz Morawiecki.

Mluvíme o tom, kde ta podpora má být, kde má být silnější, kde má být i jasnější distanc od Ruska a ono to přináší výsledky. Česká republika třeba v oblasti té vojenské podpory, která je nesmírně důležitá, šla v mnoha směrech příkladem a k tomu se přidávají další státy. Postupně se to nabaluje. Samozřejmě jsou státy, které jsou opatrnější, zdrženlivější.

Nevidím teď smysl v komunikaci s Putinem

Na jednu stranu Ukrajina slyší slova podpory od západních politiků, na druhé straně třeba výrok francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že Rusko nesmí být na Ukrajině poníženo. Ponížen tedy nemá být podle něj agresor, který se sám přirovnává k carovi Petru Velikému. Není to ostudné?

Já jsem s Emmanuelem Macronem mluvil i o těch některých výrocích a hlavně o té jeho snaze o dialog s Vladimirem Putinem. Musím říci, že nikomu nebráním, aby se snažil dosáhnout nějakého mírového řešení, současně sám nevidím momentálně smysl v komunikaci s prezidentem Putinem, protože ta komunikace je permanentní, byla už před válkou a k ničemu to zatím nevedlo, protože Vladimir Putin si nechce sednout ke stolu a vést mírová jednání, ale pokračuje v té agresi.

Vy byste tedy neřekl, že Rusko nemá být poníženo na Ukrajině?

Jsem přesvědčen, že Rusko se ponižuje samo. Vyčlenilo se úplně z nějakých pravidel světového řádu. Nejenom že napadlo nezávislou zemi, která chtěla sama rozhodovat o tom, kam patří a kterým směrem se její společnost vydá, ale ještě ta neuvěřitelná brutalita, které jsme svědky, staví Rusko a Vladimira Putina do řad válečných zločinců.

Odmítám stavět naše občany proti Ukrajincům

V pomoci s posíláním zbraní na Ukrajinu by podle expremiéra Andreje Babiše mělo Česko přibrzdit. „Já si nemyslím, že v tom máme i nadále pokračovat v takové míře a že má naše desetimilionová země patřit na špičku všech zemi, které na Ukrajinu dodávají zbraně,“ řekl Babiš. Předpokládám, že se tímto doporučením řídit nebudete, že?

Ne, nebudu se tím doporučením řídit, a nechci se ani řídit doporučeními lidí, kteří neváhají v těch nejtěžších chvílích pro Evropu a Českou republiku, když kousek od nás je válka, stavět české občany proti Ukrajincům, to je pro mě nepřijatelné.

Česko zatím poskytlo dočasnou ochranu více než 370 tisícům uprchlíkům z Ukrajiny, někteří se již vrátili domů nebo odešli do jiné země. Má vaše vláda přehled o tom, kolik jich vlastně nyní v Česku je? A kolik si jich už dokázalo najít v Česku práci na hlavní pracovní poměr, nemyslím tím různé brigády či dohody o provedení práce, protože mnozí zaměstnavatelé trvají na znalosti češtiny a lidé se běžně za tak krátkou dobu cizí jazyk nenaučí.

Máme přes 370 tisíc zaregistrovaných, víme, že několik tisíc nebo desítek tisíc lidí se vrací zpátky, ale nemáme úplně přesný přehled, protože jsme uprostřed schengenského prostoru.

Víme, že asi 73 tisíc lidí z těch uprchlíků do poloviny června nastoupilo do zaměstnání. Úřad práce nezjišťuje, zda se jedná o pracovněprávní vztah nebo dohodu o provedení práce, nicméně když se porovnávají údaje, které posílají zaměstnavatelé na Českou správu sociálního zabezpečení, tak se zdá, že to je zhruba půl na půl.

Nikdo neví, kdy Putinova válka skončí. Uprchlíci před válkou dostali dočasnou ochranu na rok. Bavíte se už nyní ve vládě o tom, jak se k nim Česká republika postaví poté, zda jim tu ochranu prodlouží? Někteří se ani nemají kam vrátit, protože jim ruská armáda zničila jejich domovy.

Myslím, že se o tom musíme bavit v rámci Evropské unie. Toto je věc, kde by měla nastoupit evropská solidarita. Ty země, které jsou zasaženy vlnou uprchlíků z Ukrajiny, by v tom neměly být samy. Měly by dostat dlouhodobější finanční podporu, aby tu situaci zvládly.

Na podzim bude mít vaše koalice Spolu 19 společných kandidátů v senátních volbách. Jaký volební výsledek budete považovat za úspěch?

Chceme obhájit většinu v Senátu jak pro koalici Spolu, tak pro celou vládní koalici. Ukazuje se to důležité, když jsme viděli, jak opozice blokovala vůbec fungování Poslanecké sněmovny a chceme také dosáhnout takové většiny, aby Miloš Vystrčil mohl pokračovat ve své výborné práci předsedy Senátu.

A bude mít výsledek šéfa Senátu Miloše Vystrčila ve volbách na Jihlavsku vliv na to, zda bude kandidovat na prezidenta republiky s podporou koalice Spolu?

Věřím, že Miloš Vystrčil bez problémů uspěje a obhájí svůj senátorský mandát, ale k nominacím kohokoli a ke kandidátům na prezidenta se ještě nebudu vyjadřovat. Koalice Spolu řekne, jak bude postupovat, až po prázdninách.

Míním naplnit, co jsem občanům slíbil

Bývalý premiér Andrej Babiš vás vyzval, abyste kandidoval a on by pak do voleb šel taky. Vy jste svoji kandidaturu už několikrát odmítl. Existuje nějaká okolnost, která by vás mohla přimět toto vaše ne ještě přehodnotit?

Ne. Já jsem kandidoval ve volbách v čele koalice Spolu a byl to souboj, kdo dostane důvěru, aby mohl sestavovat vládu a získá funkci premiéra. Já jsem tu důvěru dostal a míním ji naplnit. Teď jsou velice těžké časy pro Českou republiku, funkce předsedy vlády je zásadní pro to, co se v České republice děje a já nemám v úmyslu z toho zápasu odcházet. Míním naplnit to, co jsem občanům slíbil.

Od července bude Česká republika předsednickou zemí Evropské unie. Tentokrát naše země neříká, že to Evropě „osladíme“, jak dvojsmyslně Evropě slibovala v roce 2009 tehdejší vláda Mirka Topolánka, než ji opozice svrhla. K čemu chcete předsednictví využít?

Naprosto zásadní je posílení energetické bezpečnosti Evropy a to i pro Českou republiku znamená, že uděláme zásadní kroky k tomu, abychom se zbavili závislosti na ruských fosilních palivech. Musíme se vyrovnat s válkou na Ukrajině, ať už jde o uprchlíky nebo poválečnou pomoc Ukrajině.

Strašně důležité je posílit obranyschopnost Evropy. Musíme posílit odolnost evropské ekonomiky. Nejde jen o energie, jde i o suroviny, o další věci. Nemůžeme být tolik závislí na zemích, které se ukáží jako nespolehlivé.

Vzpomeňme si třeba, abych uvedl příklad, na situaci v covidu s čipy a jak těžce to zasáhlo automobilový průmysl, na kterém jsme do značné míry závislí. Musíme i v této věci posílit svou odolnost. Naším hlavním úkolem je to se ctí zvládnout, provést Evropskou unii tímto složitým obdobím a správně reagovat na výzvy, které před námi stojí.